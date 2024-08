Zürich - In der Schweiz sind die Firmenpleiten in die Höhe geschnellt. Insgesamt wurde im Juli über 469 Unternehmen ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Drittel mehr als vor Jahresfrist. Nicht ganz so stark nahmen die Insolvenzen im Jahresverlauf zu. In den ersten sieben Monaten kam es laut den Angaben zu 3407 Insolvenzfahren. Das war ein Zuwachs von 14 Prozent. ...

