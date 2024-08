Göttingen (ots) -Am 12. September 2024 veranstaltet SCHUMANN eine internationale Online-Live-Konferenz zum digitalen Kreditmanagement. Referenten aus dem nationalen und internationalen Kunden- und Partnerkreis des Unternehmens diskutieren neue Lösungen zur Digitalisierung im Kreditmanagement für Versicherungen, Finanzdienstleister & Industrie- und Handelsunternehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei."Wir wollen für alle Branchen und Experten, die sich in den Themenkreisen Kredit- oder Risikomanagement, Digitalisierung und Prozessautomatisierung bewegen, eine Plattform bieten. Zudem bringt der Blick über den eigenen Tellerrand oft neue Ideen", berichtet Städtler-Schumann. Bei der SCHUMANN-Konferenz kommen deshalb neben Finanzdienstleistern, Industrie- und Großhandelsunternehmen auch Kredit- und Kautionsversicherungen zu Wort.In den Industrie- und Handels-Branchen wird national und international für 2024 mit steigenden Insolvenzzahlen gerechnet und auch die Höhe der Schadensummen ist beträchtlich. Damit zeigt sich: Es gilt, beim Lieferantenkredit wachsam zu sein und die Liquidität der Kunden zu beobachten. "Neben dem offensichtlichen Grund, Forderungsausfälle zu vermeiden, gibt es noch weitere Gründe das unternehmenseigene Risikomanagement zu optimieren: Schnellere und transparente Prozesse helfen z. B. Kosten zu sparen und machen Unternehmen auch anpassungs- und widerstandsfähiger", erklärt Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin von SCHUMANN. Thyssenkrupp und Bauking sind nur zwei der Unternehmen, die bei der Konferenz im September über ihre Erfahrungen sprechen werden.Im Bereich der Kautions- und Kreditversicherer stehen die Zeichen auf Digitalisierung. Versicherungskunden erwarten heute digitale Dienste und Tools, wie sie es auch im Privatleben gewohnt sind. Über Plattformen und Portale kann Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit deutlich gesteigert werden und auch der Versicherer profitiert durch automatisierte Prozesse. Auf der SCHUMANN Konferenz tauschen sich verschiedene Kautions- und Kreditversicherungen, wie R+V, Zurich, Nexus oder DUAL über die neuesten technologischen Entwicklungen oder die zu erwartenden regulatorischen Änderungen und ihren Auswirkungen aus.Regulatorische Anforderungen beschäftigen auch die Finanzdienstleistungsbranche. Compliance Prüfungen z.B. zu Sperr- und Sanktionslisten, PeP, GwG-Prüfungen oder wirtschaftlich Berechtigter-Ermittlungen sind hier Standard. Schnelligkeit in Kreditentscheidungen ist hier essenziell. Nur so kann man sich Zugang zu neuen Märkten verschaffen und ein schnelleres Umsatzwachstum bei gleichbleibender Personalstärke ermöglichen. "So werden neben einem Ausblick auf europäische Marktchancen und Rahmenbedingungen auch Insights zu technologischen Effizienzvorteilen bei unserer Konferenz geteilt", erklärt Städtler-Schumann.Die Online-Konferenz wird in zwei parallelen Kanälen, einer in deutscher, einer in englischer Sprache, aus einem Studio in Hannover live gestreamt. Neben dem vielfältigen Vortragsprogramm gibt es auch eine Möglichkeit, sich on-demand über die neuesten Produktentwicklungen von SCHUMANN zu informieren. Auch über das Thema Künstliche Intelligenz. KI schafft viele neue Möglichkeiten, stellt Unternehmen aber auch vor Herausforderungen bei der Adaption. "Bei der Konferenz zeigen wir anhand der Use Cases Zahlungs- und Insolvenzprognose den Nutzen der Technologie und stellen unsere Entwicklung vor", berichtet Städtler-Schumann.Die Agenda und eine Möglichkeit zur Anmeldung für die SCHUMANN-Konferenz Digitales Kreditmanagement am 12. September 2024 finden Interessierte hier: www.prof-schumann.de/konferenzPressekontakt:Prof. Schumann GmbHWeender Landstr. 2337073 Göttingenwww.prof-schumann.deMartina HammerUNTERNEHMENSKOMMUNIKATIONm.hammer@prof-schumann.de+49 (0) 551 383 15 0Original-Content von: SCHUMANN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151742/5844003