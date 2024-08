HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer überzeuge mit einem widerstandsfähigen Margenprofil, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sieht der Experte weiteres Aufwärtspotenzial bei der Bewertung. Eine Erholung des Landwirtschaftsgeschäfts in Nordamerika und ein starker erster Beitrag aus Indien machten Mut./niw/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 08:22 / MESZ



ISIN: DE000JST4000