CureVac beruft den Onkologen und Experten für Medikamentenentwicklung Dr. Mehdi Shahidi in den Aufsichtsrat



TÜBINGEN, Deutschland/BOSTON, USA - 15. August 2024 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) ("CureVac"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Berufung des klinischen Onkologen Dr. Mehdi Shahidi, als unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat des Unternehmens bekannt. Dr. Shahidi ersetzt Ralf Clemens, der von März 2016 bis September 2023 dem Aufsichtsrat angehörte.

"Dr. Shahidi ist eine besonders wertvolle Ergänzung für den Aufsichtsrat von CureVac, da wir unseren Fokus auf technologische Innovation, Forschung und Entwicklung verstärken und insbesondere die klinischen Grundlagen für eine neue Generation von mRNA-basierten Krebsimpfstoffen vorantreiben", sagte Jean Stéphenne, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CureVac. "Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung und Zulassung innovativer therapeutischer Medikamentenkandidaten, wird Dr. Shahidi eine unschätzbare Bereicherung für unser Team sein."

Dr. Shahidi bringt umfassende Erfahrung in der Unternehmensführung und Arzneimittelentwicklung in seinem Spezialgebiet der klinischen Onkologie und darüber hinaus in den Aufsichtsrat ein. Er ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Petalion Therapeutics, einem in Großbritannien ansässigen Biotechnologie Unternehmen, das zielgerichtete Dendrimertherapien in der Onkologie entwickelt, sowie Venture Partner bei Medicxi, einer führenden europäischen Life Sciences Investmentfirmen. Zuvor war er als Senior Vice President, Global Head of Medicine und Chief Medical Officer bei Boehringer Ingelheim International tätig, wo er im Laufe einer 15-jährigen Karriere die Zulassung von fünf Arzneimitteln und die Einführung von mehr als 30 Medikamentenkandidaten in die klinische Entwicklung leitete.

Die Berufung von Dr. Shahidi wird auf der CureVac SE-Ebene zu Anfang September 2024 wirksam. Seine Berufung in die CureVac N.V. wird auf der nächsten Hauptversammlung im Juni 2025 berücksichtigt.

"Durch die langjährige Innovationsleistung von CureVac im Bereich der mRNA ist das Unternehmen ideal aufgestellt, um neue Voraussetzungen in der Onkologie und darüber hinaus zu schaffen", sagte Dr. Shahidi. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Aufsichtsratskollegen und dem Vorstand von CureVac, um gemeinsam das Potenzial dieser bahnbrechenden Technologie für Patienten weiter auszubauen."





Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten der Entwicklung, Optimierung und Herstellung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke hat CureVac grundlegende Schlüsseltechnologien eingeführt und verfeinert, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 unerlässlich waren, und legt derzeit den Grundstein für die Anwendung von mRNA in neuen therapeutischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Krebsimpfstoffkandidaten zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com .





