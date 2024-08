In einem Interview mit der Financial Times (FT) am Donnerstag sagte Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve (Fed) von Atlanta, er sei "offen für eine Zinssenkung im September, wenn sich die Inflation abkühlt". Weitere Zitate Der Preisdruck lässt nach, und die politischen Entscheidungsträger müssen sich ihrer Aufgabe bewusst sein, für Vollbeschäftigung ...

