Am Donnerstagnachmittag wurden sowohl die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA als auch die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Während erstere in beiden Bereichen unter den Erwartungen lagen, überraschten zweitere zur Oberseite. Der DAX und die Futures auf die US-Indizes reagieren auf die Daten mit einem Kurssprung.mehr in Kürze

Den vollständigen Artikel lesen ...