EQS-Media / 15.08.2024 / 15:16 CET/CEST

NEWSBOMBE: KI-Gamechanger gibt sensationelle Personalie bekannt! :Fällt heute die Widerstandsmarke um 0,50 €? KAUFALRM!!

Kursgewinnchance: Verfünffachung bis Ende des Jahres!



Aktie: Impact Analytics

Impactrisk.ai

WKN A3EXR5

ISIN: CA45259C1068



Kurs (15.August 2024) 0,40 €

Kursziel 31.12.2024 2,50 €

Handelsplätze: Tradegate, Frankfurt, Gettex, Stuttgart, München, Heimatbörse CSE Toronto



Impact Analytics Inc. ein vertikal integriertes KI-Softwareentwicklungsunternehmen, das auf seinem proprietären Cloud-Angebot aufbaut, freut sich, die Einstellung von Herrn David Marod als Berater mit Spezialgebiet Konversations-KI bekannt zu geben. Herr Marod, ein erfahrener Veteran in den Bereichen Automobil und KI, wird dem Unternehmen seine Expertise zur Verfügung stellen, um die Fähigkeiten von Credissential, dem Flaggschiffprodukt von Impact Analytics, zu verbessern.

Wichtige Erkenntnisse: David Marod : Herr Marod, ein Experte für Konversations-KI, ist Impact Analytics als Berater beigetreten, mit dem Ziel, das Flaggschiffprodukt von Impact, Credissential, zu verbessern. Umfangreiche Branchenerfahrung: Herr Marod hatte unter anderem bedeutende Positionen bei Conversica, Better Car People, Vin Solutions und eBay inne und bringt umfassende Erfahrung im Bereich KI-gesteuerte Kundenbindung und Verkaufsoptimierung mit. Erweiterung der Fähigkeiten von Credissential: Herr Marod ist Experte für die Verbesserung von Konversations-KI, die das Unternehmen nutzen möchte, um das Benutzererlebnis und Engagement von Credissential zu verbessern. Herr Marod verfügt über umfangreiche Erfahrung. Zu seinen früheren Positionen gehört die des Senior Vice President und General Manager Automotive bei Conversica, wo er innovative KI-gesteuerte Initiativen zur Verbesserung der Kundenergebnisse leitete. Vor Conversica war Herr Marod unter anderem bei Better Car People, Vin Solutions und eBay tätig.

" David Marods umfangreicher Hintergrund in Konversations-KI und seine erfolgreiche Vergangenheit als Vorreiter technologischer Fortschritte in der Automobilindustrie machen ihn zu einem unschätzbaren Gewinn", sagte Colin Frost, CEO von Impact Analytics. " Wir sind überzeugt, dass seine Erkenntnisse und sein strategischer Ansatz möglicherweise dazu beitragen können, Credissential zu neuen Höhen zu führen und unsere Markteinführung von DealerFlow zu einer robusteren und flüssigeren Lösung zu machen ."

Herr Marod wird sich darauf konzentrieren, die Konversations-KI-Funktionen von Credissential zu verfeinern und zu erweitern und die DealerFlow-Attribute zu entwickeln. Das Unternehmen möchte das Produkt für Benutzer intuitiver und effektiver gestalten und so das allgemeine Kundenerlebnis und Engagement verbessern.

" Ich freue mich, bei Impact Analytics einzusteigen und zur Weiterentwicklung von Credissential beizutragen ", sagte Marod. " Das Potenzial der Konversations-KI, Geschäftsinteraktionen zu verändern, ist immens und ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von Impact Analytics zusammenzuarbeiten, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern ."



Unentdeckter KI-KNALLER wird sich vervielfachen: Das ist jetzt zu tun!



Eilmeldung: Neuempfehlung KI-Blockbuster! Diese komplett unterbewertete Aktie hebt jetzt ab!



Diese Aktie profitiert überdurchschnittlich vom nicht enden wollenden KI-Boom! Wenn jetzt die magische Marke von 0,50 € fällt, wird sich dieser Pennystock in wenigen Tagen voraussichtlich verdoppeln.



Kursgewinnchance: Verfünffachung bis Ende des Jahres!



Aktie: Impact Analytics

Impactrisk.ai

WKN A3EXR5

ISIN: CA45259C1068



Kurs (12.August 2024) 0,47 €

Kursziel 31.12.2024 2,50 €

Handelsplätze: Tradegate, Frankfurt, Gettex, Stuttgart, München, Heimatbörse CSE Toronto



Liebe Leserinnen und Leser,



ich empfehle Ihnen mit sofortiger Wirkung den Kauf der Impact Analytics Aktie. Im Zuge des immer noch extrem auffälligen KI-Runs an den Börsen bietet dieser aussichtsreiche Titel mit einer aktuellen Marketcap von nur 12 Mio € eine der besten Turnaroundchancen überhaupt. Diese StartUp-Aktie bewegt sich aktuell zwischen 0,25 € und 0,50 € und stellt somit eine unerhört lukrative Einstiegsoption für alle risikoaffinen Small Cap Trader dar. Der Hebel auf das eingesetzte Kapital ist exorbitant: Bis zum Jahresende könnte sich der Wert mehr als verfünffachen. Wie für gewöhnlich gut informierte Kreise mir zugetragen haben, wird eine gewaltige Newskaskade in Kürze einsetzen, die das Potential hat, den Kurs binnen Monatssicht auf über 1 € zu hieven!!

Dies kann der Startschuß für eine beispiellose Eindeckungsrallye werden!

Die Market Cap ist gemessen am Qualitätsprofil der Company äußerst gering und wer jetzt zugreift, könnte schon im Herbst satte Renditezuwächse erzielen. Erst kürzlich wurde eine erfolgreiche Privatplatzierung bekannt gegeben. Ich werde diesen Explorer ab sofort regelmäßig covern, für heute empfehle ich den sofortigen Einstieg bei Kursen zwischen 0,30 und 0,60 €.

Allgemeiner Überblick:



Branche

Impact Analytics Inc ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Datenanalyse- und KI-Lösungen spezialisiert hat. Es operiert in der Technologiebranche und bietet seine Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren an, darunter Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik. Die Nachfrage nach Datenanalyse und KI-Lösungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, da Unternehmen verstärkt nach Möglichkeiten suchen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Impact Analytics Inc basiert auf der Bereitstellung von datengetriebenen Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und implementiert maßgeschneiderte Analyseplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten effektiv zu nutzen und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dabei setzt Impact Analytics Inc auf fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um aussagekräftige Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen.

Produkte

Impact Analytics Inc bietet eine Vielzahl von Produkten an, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem: Data Analytics Platform: Eine umfassende Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten zu analysieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

AI Solutions: Maßgeschneiderte künstliche Intelligenz Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren.

Big Data Services: Dienstleistungen zur Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen, um wertvolle Informationen zu gewinnen. Management

Das Management von Impact Analytics Inc besteht aus erfahrenen Führungskräften mit umfangreicher Erfahrung in der Technologiebranche. Der CEO des Unternehmens, Colin Frost, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von datengetriebenen Lösungen. Das Managementteam ist bestrebt, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und den Kunden innovative Lösungen anzubieten.

Strategie

Die Strategie von Impact Analytics Inc konzentriert sich auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Technologien zu entwickeln und seinen Kunden stets die neuesten Lösungen anzubieten. Darüber hinaus strebt Impact Analytics Inc an, seine Präsenz in neuen Märkten zu erweitern und Partnerschaften mit anderen Unternehmen einzugehen, um sein Wachstum weiter voranzutreiben.

BRANDAKTUELL: Innovative Systemlösung startet jetzt- Kommerzialisierungspotential extrem!

Credissential-Betastart und Autohaus-Gelegenheit



Impact Analytics hat die private Betaversion von Credissential gestartet, einem sicheren Dokumentenspeichersystem zur Modernisierung der Kreditanalyse von Kunden, wobei das erste Ziel der Autokreditsektor ist. Mit Funktionen wie verschlüsselter Speicherung und "Brennen nach dem Lesen" zielt Credissential darauf ab, den Kreditantragsprozess zu optimieren. www.credissential.com .





Wichtige Erkenntnisse:



· Zunächst auf Autonetzwerke ausgerichtet: Die erste Produktiteration umfasst Funktionen zur Optimierung der Entscheidungsfindung und der Kreditprozesse für die Kreditgeber mit dem Ziel, die Kundenkonversionsraten zu erhöhen.

· Anpassbar: Konzipiert für die Anpassung durch mehrere Unternehmen im Kreditbereich.

· Sorgt für mehr Sicherheit im Kreditvergabeprozess: Verschlüsselung und die Funktion "Nach dem Lesen brennen" verhindern, dass Kreditgeber Benutzerdaten auf unbestimmte Zeit zurückhalten.

· Ausschließlich auf dem SDV gehostet: Als Teil der umfassenden Geschäftslösungsstrategie von Impact Analytics werden Credissential und die von Credissential gesammelten Daten auf dem SDV gehostet.

Credissential hat derzeit zwei Anwendungsfälle, einen für die Automobilindustrie und einen für die allgemeine Verbraucherbevölkerung. Für die Automobilindustrie enthält Credissential "Dealer Flow" - zugeschnitten auf Autohändlernetzwerke, ermöglicht es Kunden, die im Autokreditprozess benötigten Dokumente zu sammeln und hochzuladen, mit dem Ziel, den Kreditgenehmigungsprozess zu beschleunigen und die Konversionsraten vor Ort zu verbessern. Dieses Modul soll die Dokumentenverwaltung vereinfachen, indem es Autohändlern ermöglicht, digital vorbereitete Dokumente zu erhalten, die für die Kreditvergabe erforderlich sind, und den traditionellen Verkaufszyklus beschleunigt.



Die Verbraucherversion von Credissential fungiert als sicheres Schließfach für alle relevanten kreditbezogenen Dokumente. Credissential ermöglicht es Benutzern, den Zugriff auf ihre Dateien bei Bedarf über eine Funktion "Nach dem Lesen brennen" zu gewähren und zu widerrufen, die eine flexible und sichere Lösung für die Verwaltung vertraulicher Informationen bietet.



Credissential wird auf dem SDV des Unternehmens gehostet, der proprietären Hybrid-Cloud-Plattform von Impact Analytics, die höchste Sicherheit und Integration mit anderen von Impact Analytics entwickelten Anwendungen bieten soll. Diese Einführung ist Teil der umfassenderen Initiative von Impact Analytics, eine umfassende Suite von Geschäftslösungen bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglicht, fortschrittliche Technologie für verbesserte Effizienz und Sicherheit zu nutzen.



Impact Analytics arbeitet eng mit einer ausgewählten Gruppe von Beta-Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass das Produkt die Anforderungen von Benutzern und Unternehmen in einem eleganten Paket erfüllt. Von den Beta-Kunden wird erwartet, dass sie die Lösung implementieren und so die Fähigkeit des Produkts unterstreichen, eine Low-Tech-Erfahrung mit Papier und Stift in eine sichere Lösung für das digitale Zeitalter zu verwandeln.



Partnerschaft zwischen Secure Data Vault und Virtuozzo



Durch eine strategische Reseller-Vereinbarung mit Virtuozzo (wie bereits am 28. Mai 2024 angekündigt) bietet Impact Analytics nun neben seinem bestehenden sicheren Datentresor (" SDV ") umfassende Cloud-Lösungen an. Der SDV, der Anwendungen wie Credissential hostet, wird derzeit von mehreren Unternehmen probeweise genutzt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Mehrheit dieser Testnutzer bis zum Ende des Quartals September 2024 in Vollabonnements umgewandelt wird.







Lana Cash Entwicklung und Markteinführung



Das Unternehmen hat ferner die Entwicklung des Minimum Viable Product (" MVP ") von Lana Cash, seiner KI-gesteuerten Anwendung für Finanzrisikobewertungen in Echtzeit, erfolgreich abgeschlossen. Laufende Verfeinerungen durch Tests ebnen den Weg für eine nicht kreditbasierte Verkaufsversion, die bis Ende des Quartals September 2024 im Apple App Store und Android App Store verfügbar sein wird. Nach dieser Einführung wird sich Impact Analytics darauf konzentrieren, bestimmte vielversprechende Leads zu gewinnen, um die Akzeptanz und den Umsatz zu steigern.

Colin Frost, CEO von Impact Analytics, erklärte: " Diese Entwicklungen markieren wichtige Meilensteine auf unserem Weg, dem Markt innovative KI-basierte Lösungen anzubieten. Wir sind begeistert vom Potenzial unserer Produkte und den strategischen Partnerschaften, die wir eingehen, um unsere Servicebereitstellung zu verbessern ."



Ein weiterer erheblicher kursrelevanter Effekt wurde mit der Bekanntgabe einer spektakulären Übernahmespekulation erzielt:



Das Unternehmen gab bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit Antenna Transfer Inc. (" Antenna ") am 8. August 2024 unterzeichnet hat, in der eine mögliche Übernahme von Antenna durch Impact Analytics von den Aktionären von Antenna (die " vorgeschlagene Transaktion ") in Erwägung gezogen wird.Antenna ist eine sichere Zahlungs- und Dateiübertragungsplattform, bei der Datenschutz und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Die sichere Zahlungsplattform stellt sicher, dass jede Transaktion von Ende zu Ende verschlüsselt ist, um Betrug und andere Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Senden und Empfangen von Geld im Internet zu verringern. Die Antenna-Plattform ermöglicht es Benutzern auch, eindeutige QR-Codes zu senden, um Dateien gegen Geld zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dateien bis zum Abschluss der Zahlung nicht zugänglich sind. Weitere Informationen zu Antenna finden Sie hier: www.antennatransfer.io



Colin Frost, CEO von Impact, erklärte: " Wir freuen uns über die Aussichten, Antenna zu übernehmen, und wir betrachten ihre einzigartige Lösung als Bereicherung unseres Produktportfolios." Colin Frost fuhr fort: "Wir gehen davon aus, dass uns die Übernahme der proprietären Technologie von Antenna dabei helfen wird, die Kommerzialisierung unserer Flaggschiff-Anwendung Credissential zu beschleunigen. "



Vor wenigen Tagen dann ein ganz spezieller Clou:



Impact gab seine Teilnahme am NVIDIA Developer Program bekannt . Durch die Teilnahme am NVIDIA Developer Program kann das Unternehmen die Technologie von NVIDIA nutzen, um seine KI-Fähigkeiten potenziell zu verbessern.



Wichtige Erkenntnisse:

Entwicklung neuer KI-gestützter Funktionen: Durch den Zugriff auf die branchenführenden Bibliotheken und Tools von NVIDIA rechnet das Unternehmen mit einer Beschleunigung der KI-Integration in seine Kredit- und Finanztools.

Personalisierung und Leistung: Es wird erwartet, dass Verbraucher und Unternehmenskunden neue Produktfunktionen schneller freischalten können.

Vorsprung nutzen: Das Unternehmen erwartet, dass es durch das NVIDIA-Entwicklerprogramm die Verfügbarkeit und Leistung der Credissential-App für Verbraucher und Unternehmen verbessern kann.

Stärkung der Berechtigung durch fortschrittliche KI-Tools



Durch den Beitritt zum NVIDIA Developer Program erhält Impact Analytics Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Entwicklertools, Bibliotheken und Ressourcen, die das Unternehmen nutzen kann, um die Entwicklung seiner Flaggschiff-Anwendung Credissential zu beschleunigen. Credissential wurde entwickelt, um den traditionellen Kreditflussprozess zu modernisieren und zu beschleunigen, und erwartet, vom Zugriff auf NVIDIAs Fachwissen im Bereich KI-Hardware und -Software zu profitieren.



Bereitstellung von Credissential am Rand, um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten



In einer Zeit, in der Cloud-Dienste allgegenwärtig sind, stellt die Anfälligkeit für globale Cloud-Ausfälle ein erhebliches Risiko dar. Jüngste Ereignisse wie der CrowdStrike-Ausfall in der Woche vom 19. Juli 2024 haben den dringenden Bedarf an unabhängigen Computerlösungen für Unternehmen verdeutlicht.



Impact Analytics entwickelt Credissential für die Bereitstellung auf NVIDIA Edge und stellt so einen kontinuierlichen Betrieb für Unternehmenskunden auch bei Störungen des Cloud-Dienstes sicher. Wir erwarten, dass dieser Ansatz nicht nur die Zuverlässigkeit verbessert, sondern auch die Latenz verringert und Kunden jederzeit nahtlosen und sicheren Zugriff auf ihre Anmeldeinformationen bietet.



Nutzung von Edge-Funktionen für überlegene Leistung



Durch die Integration der NVIDIA Edge-Funktionen kann Credissential anspruchsvolle Algorithmen für mehr Sicherheit und Effizienz integrieren. Von der fortgeschrittenen Verarbeitung natürlicher Sprache bis hin zur Betrugserkennung in Echtzeit erwartet das Unternehmen, dass die NVIDIA-Technologie Credissential in die Lage versetzt, erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern. Impact Analytics möchte diesen Vorteil mit intuitiven Funktionen an die Benutzer weitergeben, die Arbeitsabläufe optimieren, umsetzbare Erkenntnisse generieren und eine sichere Kommunikation ermöglichen sollen.



Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Credissential- und KI-Ökosystem



Durch den Beitritt zum NVIDIA Developer Program unterstreicht Impact Analytics sein Engagement, zu einem kollektiven Pool an Wissen und Ressourcen beizutragen, der darauf ausgerichtet ist, den technologischen Fortschritt voranzutreiben.



" Wir freuen uns sehr, dem NVIDIA Developer Program beizutreten ", sagte Colin Frost, CEO von Impact Analytics. " Wir haben daran gearbeitet, unsere ‚Dealerflow'-Enterprise-Bereitstellung von Credissental für die Automobilindustrie mit Redundanzen aufzubauen, die es dem Programm ermöglichen, von den vielen Funktionen zu profitieren, die die Cloud bietet, aber gleichzeitig unabhängig genug sind, um sicherzustellen, dass das Geschäft auch bei einem globalen Cloud-Ausfall wie gewohnt weiterlaufen kann. Wir glauben, dass unser Beitritt zum NVIDIA Developer Program uns in die Lage versetzen wird, hochmoderne KI-Tools über Credissential bereitzustellen und sicherzustellen, dass unsere Benutzer Zugriff auf zuverlässige, sichere und effiziente Anmeldelösungen haben ."

Exzellente neue Personalie treibt den Fortschritt bei Impact

Am 8. Juli wurde die Einstellung von Tri Nguyen als Scalable AI Consultant bekannt gegeben. Tri Nguyen wird Projektmanagement, Anleitung und Beratung zu skalierbarer Infrastruktur und Anwendungen für künstliche Intelligenz (" KI ") bereitstellen, um das Produktangebot von Impact Analytics zu verbessern.



Colin Frost, CEO von Impact Analytics, erklärte: " Die Einbeziehung von Tri Nguyen ist für unser Unternehmen ein Fortschritt, da wir unsere KI-Kapazitäten weiter ausbauen. Wir gehen davon aus, dass seine Expertise uns bei der Entwicklung unserer KI-Infrastruktur und der Bildung strategischer Partnerschaften von Nutzen sein wird. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich unser Produktangebot verbessern und zusätzlichen Wert für unsere Aktionäre schaffen ."



Tri Nguyen war zuvor Chief Technology Officer bei Growth Engine Inc. (dba, Standup), einer fortschrittlichen generativen KI-Plattform. Bei Standup war er aktiv an der Neugestaltung der Art und Weise beteiligt, wie Unternehmen Regierungsaufträge durch KI-gestützte Technologielösungen erfüllen. Seine Erfahrung in der Formulierung und Umsetzung strategischer technologischer Roadmaps entspricht der Vision von Impact Analytics für seinen aktuellen Produktstapel. Darüber hinaus hat Tri eine Reihe von Erfolgen vorzuweisen, darunter die Tätigkeit als TensorFlow Research Cloud Alumni und Gastdozent an der Hong Kong Polytechnic University.



Nguyens Rolle bei Impact Analytics wird die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit KI-Unternehmen umfassen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf Hardware als auch auf Software liegen wird. Das Unternehmen erwartet, dass seine Führung dazu beitragen wird, die Skalierbarkeit und Innovation der Produktangebote von Impact Analytics voranzutreiben.



Tri Nguyen kommentierte: " Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Impact Analytics und darauf, zu ihrer Mission beizutragen, KI-Technologien voranzutreiben. Gemeinsam wollen wir skalierbare und innovative KI-Lösungen entwickeln, die operative Exzellenz und Geschäftswachstum vorantreiben ."



Fazit

Die Impact Analytics Inc Aktie bietet Anlegern die Möglichkeit, von der steigenden Nachfrage nach Datenanalyse- und KI-Lösungen zu profitieren. Das Unternehmen verfügt über ein solides Geschäftsmodell, eine breite Palette von Produkten und ein erfahrenes Managementteam. Mit seiner strategischen Ausrichtung auf Innovation und Wachstum ist Impact Analytics Inc gut positioniert, um in der Technologiebranche erfolgreich zu sein. Die Newspipeline ist exzellent gefüllt und die innovativen, in diesem Jahr zur Marktreife vorangebrachten technologischen Lösungen werden dem Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im KI-Bereich sichern. Die unlängst veröffentlichte Finanzierung in Höhe von 5,5 Mio Dollar sichert zudem weitere Expansionsschritte. Die Firma besitzt ein versiertes DIrektorium und hat mit der Personalie Tri Ngyen bewiesen, dass es für Koryphäen aus dem Branchenumfeld ein attraktiver Arbeitgeber ist.



Ich empfehle diese Aktie zum sofortigen Kauf und bewerte es mit "Aggressive Strong Buy!



Kursziel: 2,50 € bis Jahresende



Disclaimer



Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Carsten Schmider auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Carsten Schmider enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Alle in den vorliegenden Reports geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Carsten Schmider Media Relations Publishing verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Carsten Schmider ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Carsten Schmider übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in den Reports oder auf unserer Webseite befinden, von Carsten Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Carsten Schmider Media Relations Publishing aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Carsten Schmider keine Haftung übernimmt. Carsten Schmider behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf den Seiten von Carsten Schmider Media Relations Publishing bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Carsten Schmider schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus.

Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Carsten Schmider nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Carsten Schmider darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Carsten Schmider Media Relations Publishing abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Carsten Schmider zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.



Offenlegung der Interessen:

Die auf den Webseiten von Carsten Schmider Media Relations Publishing veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur

Informationen.

Dies gilt auch für die auf der Website aktuell veröffentlichten Aktienempfehlungen. Die Erstellung und Verbreitung der Berichte wurde von den jeweiligen Unternehmen bzw. von den Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Carsten Schmider Media Relations Publishing und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit den gegenständlichen Gesellschaften bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechungen getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikationen von Carsten Schmider zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen von den Unternehmen, welche im Rahmen der jeweiligen Publikationen besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Carsten Schmider handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Die Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Publishing sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Pubishing angegebenen

Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass die hier vorgestellten Wertpapiere in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet sind. Die Gesellschaften weisen noch keine Umsätze auf und befinden sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation der Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es den Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellen diese Aktien einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dienen diese Titel nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage

genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Nur an erfahrene Profitrader und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richten sich meine Empfehlungen.

Carsten Schmider Media Relations Publishing

Schöffenstraße 17

50321 Brühl

Redaktionell Verantwortlicher:

Carsten Schmider, Magister Artium





Emittent/Herausgeber: Carsten Schmider Media Relations Publishing

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.