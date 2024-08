Die Varta-Aktie hat in den letzten Tagen eine extreme Berg- und Talfahrt erlebt, die Anleger sowohl mit Hoffnung als auch mit Angst erfüllt hat. Nach einem kurzen Kursfeuerwerk droht jetzt ein dramatischer Absturz, während die Sanierungspläne für das Unternehmen immer konkreter werden.Varta-Aktie im freien Fall: Sanierungspläne treiben Anleger in die Enge Die Varta-Aktie erlebte in den vergangenen Tagen einen dramatischen Aufschwung, doch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...