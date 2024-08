ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, mit dem vielfältigsten und vollständigsten Portfolio an All-Inclusive-Marken in der Karibik, dreht die Hitze auf und feiert das Ende des Sommers mit seinem neuesten Reise-Outlet, dem "End of Summer Sale". Diese aufregende Aktion bietet Reisenden die Möglichkeit, in einer Vielzahl von All-Inclusive-Resorts in der Karibik und in Mexiko von beträchtlichen Ersparnisse zu profitieren, und gibt einen verlockenden Vorgeschmack auf das, was in der zweiten Jahreshälfte auf sie zukommen wird.



Diese Aktion ist zeitlich begrenzt und lädt Reisende dazu ein, in erstklassigen Resorts an atemberaubenden Reisezielen ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis zu entdecken. Außerdem können Gäste, die eine bestimmte Anzahl von Nächten bleiben, zusätzliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen, wie z. B. einen kostenlosen Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück.

Ganz gleich, ob Gäste eine Auszeit in familienfreundlichen Resorts wie dem Royalton Splash Riviera Cancunoder dem Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resortsoder in den neu eröffneten Resorts Royalton CHIC Antiguaund Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resorts - Adults Onlyeinen Rückzugsort nur für Erwachsene suchen, es ist für jeden etwas dabei.

All-Inclusive-Vorteile gibt es im Überfluss, darunter moderne Unterkünfte, erstklassige Gastronomie, Fitnessaktivitäten mit den neuesten Trends wie Pickleball, innovative Spa-Einrichtungen mit belebenden Gesichts- und Körperbehandlungen sowie therapeutische Hydrotherapie mit belebenden Whirlpools und belebenden Wasserkreisläufen. Urlauber können sich auch an atemberaubenden Reisezielen wie Cancun-Mexiko, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Antigua, St. Lucia und Grenada vergnügen.

Für ein noch gehobeneres Erlebnis können sich die Gäste für die Suiten der Kategorien Diamond Club und Star Class entscheiden. Diese exklusive Option umfasst einen persönlichen Butler-Service, bevorzugte Zimmerlage, beschleunigtes Ein- und Auschecken sowie eine erweiterte Zimmerausstattung. Als besondere Aufmerksamkeit erhalten die Gäste außerdem eine Flasche Sekt, die bei ihrer Ankunft vom Butler elegant entkorkt wird.

Tarife zum Sommerende sind jetzt auf www.royaltonresorts.comund www.planethollywoodhotels.comfür Buchungen bis zum 1. September 2024 verfügbar. Die Preise können je nach Objekt, Saison und Zimmertyp variieren.

Für weitere Informationen oder eine Reservierung besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5cef520e-5453-4be8-a703-add1b8e71b1a