FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 134 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während sich die Nivea-Umsätze erneut sehr dynamisch entwickelt hätten, seien die Wachstumsraten bei der Luxusmarke La Prairie (wegen des schwachen Reiseeinzelhandels) und den Derma-Marken (wegen verhaltener Marktdynamik in Nordamerika) hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien die Jahresziele gut erreichbar./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 16:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 16:59 / MESZ





ISIN: DE0005200000