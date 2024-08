Der Wettstreit um das am schnellsten ladende Smartphone geht in die nächste Runde. Der chinesische Hersteller Realme will den bisherigen Rekord noch einmal deutlich unterboten haben - und setzt dabei auf ein neuartiges Akkudesign. Schon im vergangenen Jahr lieferten sich die chinesischen Handyhersteller Xiaomi und Realme eine öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung um das am schnellsten ladende Smartphone. Diese geht jetzt offenbar in die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...