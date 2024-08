KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Mpox-Virus / Alarmstufe der WHO:

"Theoretisch hat Mpox das Zeug dazu, sich weltweit zu verbreiten. Es wäre in jeglicher Hinsicht fatal, die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarländern sich selbst zu überlassen. Anders als bei Corona stehen wir nicht blank da. Es gibt antivirale Mittel und zwei Impfstoffe. Schon 2022 hätte es einen besseren Zugang für die am meisten betroffenen Regionen gebraucht. Den Fehler von damals sollten wir nicht noch einmal machen."/yyzz/DP/men