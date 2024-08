ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Akquisitionen in der Tschechischen Republik und der Slowakei abgeschlossen: ALSO bietet nun Zugang zum gesamten Angebot



Emmen, Schweiz, 16. August 2024 PRESSEMITTEILUNG

Akquisitionen in der Tschechischen Republik und der Slowakei abgeschlossen:

ALSO bietet nun Zugang zum gesamten Angebot

Nach der Genehmigung durch die Behörden wurden die Akquisitionen von SWS a.s., einem IT-Ökosystemanbieter in der Tschechischen Republik, SWS International, einem IT-Ökosystemanbieter in der Slowakei, und Entec, einem Value-Add-Distributor in der Tschechischen Republik, abgeschlossen.

SWS und Entec erweitern das ALSO-Geschäft in der Tschechischen und Slowakischen Republik um rund 3.800 Reseller, bedeutende Hersteller wie Dell, HP Inc, Lenovo und Huawei sowie wichtige Lösungs- und Dienstleistungskompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Rechenzentren und Netzwerke. Mit diesem Angebot kann der Konzern nun rund 3 Milliarden Euro des regionalen ITK-Marktes adressieren, der einer der größten und dynamischsten in Osteuropa ist.

Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Mit diesen Akquisitionen positionieren wir uns als führender Anbieter in dieser attraktiven Region. Durch die Kombination der umfangreichen SMB-Kundenbasis von SWS, der Expertise von Entec und der Plattformen des ALSO-Konzerns können wir Resellern und Herstellern nun vollen Zugang zu unserem umfassenden Ökosystem bieten."

