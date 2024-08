FRANKFURT (dpa-AFX) - Gemilderte Rezessionssorgen in den USA dürften den Dax auch am Freitag in der Gewinnspur halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,37 Prozent höher auf 18.250 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag zum Start mit diesem Zuwachs erwartet.

Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der der deutsche Leitindex gemessen an der aktuellen Indikation einen Zuwachs von bislang rund 3 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat er inzwischen größtenteils aufgeholt.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten bereits zur Wochenmitte die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Starke US- Einzelhandelsumsätze festigten am Vortag den Eindruck, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald senken dürfte.

Die starke Zahl der Einzelhandelsumsätze sei kein wasserfester Beweis für eine in nächster Zeit robuste US-Konjunktur, aber sie sei eine notwendige Bedingung für diese Sicht, sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

Ein Cocktail aus Rezessionsangst, Furcht vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts und geplatzten Spekulationen am Devisenmarkt hatte noch vor knapp zwei Wochen die Börsen weltweit abstürzen lassen. Für den Dax war es bei dieser Talfahrt bis auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen auf fast 17.000 Punkte. Rasant ging es von da an aber wieder nach oben, wie der Zuwachs von mehr als 1.200 Punkten unterstreicht. Mehrere charttechnische Widerstände wurden dabei überwunden. Geht der Dax an diesem Freitag im Plus aus dem Handel, wäre es der neunte Gewinntag in Folge.

Vorbörslich auffällig waren die Aktien von Bayer, die sich auf Tradegate um 2,9 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss verteuerten. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erzielte in seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg.

Nach einer von der Berenberg Bank gestrichenen Kaufempfehlung ging es für die Titel des Elektrolyse-Spezialisten Thyssenkrupp Nucera auf Tradegate um 1,7 Prozent nach unten gemessen am Xetra-Schluss. Regulatorische Verzögerungen in den USA blieben eine der größten Herausforderungen für den Konzern, hieß es. Die Papiere haben in dieser Woche stark zugelegt und ihren Ende 2023 begonnenen Abwärtstrend gebrochen. Das von Berenberg von 16 auf 12 Euro gesenkte Kursziel lässt ihnen noch deutlich Luft nach oben.

Auch die Anteile des IT-Dienstleisters Cancom sackten auf Tradegate um 1,7 Prozent ab, nachdem Exane BNP Paribas sie auf "Underperform abgestuft hatte./ajx/mis

