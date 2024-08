Richtig viel los war in der früher meist hoch spannenden Relation Euro/US-Dollar in letzter Zeit ja nicht: Das Währungspaar bewegt sich seit Anfang 2023 in einer schmalen Seitwärtsrange. Das scheinen die Euro-Bullen ändern zu wollen ... aber wo wäre die Basis eines Ausbruchs?

