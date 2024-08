Am Freitag dürfte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,2 Prozent fester bei 18.214 Punkte erwartet. Damit würde sich das Börsenbarometer weiter von der 18.000-Punkte-Marke absetzen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende zudem beeinflussen:1. Gewinne an der Wall StreetDie US-Börsen haben am Donnerstag nochmals deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...