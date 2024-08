EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Hauptversammlung

+++ Pressemitteilung +++ Hauptversammlung der SGT German Private Equity macht den Weg für die Umfirmierung in The Payments Group Holding und die Übernahme von drei Internet-Zahlungsdienstleistern frei Klare Mehrheiten für die transformatorische Reverse Listing-Transaktion

Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen gegen Geld und Ausgabe eigener Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR pro SGT German Private Equity-Aktie

Die drei Internet-Zahlungsdienstleister sind profitabel und verzeichnen hohes Wachstum

Die neue Gruppe plant für 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Mio. EUR und einen Umsatz von gut 15 Mio. EUR Frankfurt am Main, 16. August 2024 - Die Hauptversammlung der 2012 gegründeten SGT German Private Equity ("SGF"), ehemalige German Startups Group ("GSG"), bislang ein Private Equity Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main und zuvor ein führender Venture Capital-Investor in Deutschland mit Sitz in Berlin, macht den Weg frei zur Akquisition von Mehrheitsbeteiligungen an der Funanga AG, Berlin, der Campamocha Ltd., Malta, und der Surfer Rosa Ltd., Isle of Man. Diese drei Unternehmen bieten Internet-Zahlungsdienstleistungen an und arbeiten erfolgreich zusammen. Auf der Hauptversammlung wurde auf Antrag von Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der Gesellschaft, deren Umfirmierung in "The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA" beschlossen. Sämtliche Beschlussvorschläge haben klare Mehrheiten gefunden, meist nahe an 100% der vertretenen Stimmen. Die HV-Präsentation ist auf der Unternehmens-Website abrufbar. Durch die Transaktion entsteht eine in Deutschland beheimatete, börsennotierte FinTech-Gruppe mit rund 50 Mitarbeitern. Das für 2025 geplante Transaktionsvolumen, das heißt das abgewickelte Zahlungsvolumen, liegt auf einer konsolidierten Basis bei etwa 140 Mio. EUR, der geplante Umsatz für 2025 bei rund 15 Mio. EUR. Führende Mitarbeiter der drei Zielunternehmen haben vor wenigen Jahren bereits ein international sehr erfolgreiches Internet-Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit über 1 Mrd. USD Transaktionsvolumen aufgebaut. Die übernommenen Gesellschaften sind profitabel und Cashflow-positiv. Das jährliche Umsatzwachstum in den Jahren von 2021 bis 2025e wird voraussichtlich über 50% p.a. betragen und sich bis 2027 weiter beschleunigen. Die The Payments Group Holding rechnet für 2025 mit einem Nettogewinn von rund 13 Cent pro SGF-Aktie, zuzüglich etwaiger Ergebnisbeiträge aus dem Heritage VC-Portfolio der Tochter German Startups Group VC. Im ersten Schritt wird die SGF auf einen Anteil von 75% an den drei Zielunternehmen kommen. Daneben hält sie für einen zweiten Schritt Call-Optionen zum Erwerb der übrigen je 25% bis 13. August 2025 zur gleichen Bewertung. Hierfür wendet sie 9,15 Mio. EUR in Geld und 24,8 Mio. eigene SGF-Aktien auf, unter Ausschluss des Bezugsrechts der SGF-Altaktionäre. Für die 24,8 Mio. zu übertragenden SGF-Aktien sowie die SGF-Aktien-Altbestände von Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der SGT German Private Equity, und seiner Gerlinger & Partner GmbH, sind mehrjährige Lock-ups vereinbart. Mit der Transaktion wird die SGF auf Basis ihres NAV unter Abzug des Barwerts künftiger Verwaltungskosten auf 23,1 Mio. EUR bzw. 2,40 EUR pro Aktie und die drei Zielgesellschaften mit einem Ertragswert von 92,5 Mio. EUR bewertet (DCF mit 26 - 32% p.a. Diskontierungszins). Die Komplementärin der SGF hat ebenfalls in "The Payments Group Management GmbH" umfirmiert. Der Gründer der drei Zielgesellschaften, Seth Iorio, wird als Chief Strategy Officer in die Geschäftsführung der Komplementärin und damit der Gruppe eintreten. Er ist seit über 20 Jahren Internet-Unternehmer. Bereits 2011 war er Vorstandskollege von Christoph Gerlinger bei der börsennotierten Frogster Interactive Pictures AG in Berlin, die den Entry Standard Performance Index um mehr als 500% outperformt hat. Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der SGT German Private Equity und designierten The Payments Group Holding: "Die Zustimmung der Hauptversammlung zu dieser Transaktion legt die Basis für ein starkes Wachstum und Profitabilität unseres Unternehmens. Meine Gerlinger & Partner GmbH hat vorgestern entgeltlich 2,7 Millionen Kaufoptionen auf SGF-Aktien mit einem Ausübungskurs von 2,50 EUR erworben." Seth Iorio, Vorstand und Gründer der The Payments Group und designierter Chief Strategy Officer der designierten The Payments Group Holding: "Die Börsennotierung eröffnet unserer schon jetzt stark wachsenden Unternehmensgruppe erhebliche zusätzliche Wachstumsperspektiven." Das Börsenkürzel der The Payments Group Holding wurde vorgestern in "PGH" geändert. Über The Payments Group Holding The Payments Group Holding ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter, unter der damaligen Firmierung German Startups Group, hält die SGT German Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Tech Startups. Weitere Informationen zur The Payments Group Holding finden Sie unter www.sgt-germanpe.com . Über The Payments Group The Payments Group ("TPG") ist ein dynamisch wachsendes, vertikal integriertes E-Geld-Fintech-Unternehmen. TPG bietet geschlossene und offene Prepaid-(Emoney)-Zahlungsdienste für zahlreiche Online-Händler weltweit an. Das Unternehmen stellt eine skalierbare Fintech-Plattform bereit. Diese Plattform ermöglicht Online-Händlern den Zugang zu bisher unerschlossenen Bargeld- und Prepaid-Märkten sowie eingebetteten Finanzprodukten, was zu einer Erweiterung ihres Total Addressable Market (TAM) und einer Steigerung ihrer Umsätze führt. TPG ist international tätig und arbeitet mit einer Reihe von weltweit führenden Online-Händlern aus verschiedenen Branchen zusammen. Diese Kunden nutzen das umfangreiche Netzwerk von über 550.000 europäischen POS-Bargeldsammelstellen sowie das globale Online-Prepaidkarten-Fulfillment-Netzwerk von TPG, um bargeldlose und Bargeld-Online-Zahlungen weltweit abzuwickeln. Weitere Informationen zur The Payments Group finden Sie unter www.payments-group.com . Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833



