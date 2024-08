HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das Marktumfeld für den Autobauer bleibe schwierig, doch sollten neue Modelle stützen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aktien mittlerweile gerade zu "absurd" niedrig bewertet./mis/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039