München (ots) -Einst wurden die Grünen als neue Volkspartei gefeiert, nun hängt die Partei im Umfragetief fest. Die Zustimmung in der Bevölkerung schwindet, das Image der dogmatischen Verbotspartei werden die Grünen nicht los. Die Partei polarisiert. Für manche ist sie zum zentralen Feindbild geworden, Zielscheibe für Hass und Wut. Andere wiederum sind enttäuscht von den Kompromissen, die die Grünen in der Ampel-Koalition eingegangen sind.Seit dem schlechten Europawahlergebnis analysiert die Partei ihre Fehler und sucht nach dem richtigen Kurs. Wie kann den Grünen die Wende gelingen? Welchen Plan hat der Co-Parteivorsitzende Omid Nouripour?Anna Engelke, stellv. Studioleiterin im ARD-Hauptstadtstudio, fragt nach beim Co-Parteivorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour. Am Sonntag, 18. August, im ARD-Sommerinterview - ausgestrahlt um 17:50 Uhr im Ersten, sowie vorab schon ab 16:00 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD-Text auf Seite 150 untertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Omid Nouripour Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen der tagesschau und vom "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, X und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es am Sonntag, 18. August, ab 13:30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:25. August 2024: Markus Söder (CSU)Redaktion: Julie Kurz