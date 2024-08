Zürich - Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt geht am Freitag dank positiver Vorgaben aus den USA und Fernost weiter. Unerwartet gute US-Konjunkturdaten hatten in den vergangenen Tagen Inflations- und Rezessionssorgen weiter zurückgedrängt. Händler hofften, dass im weiteren Verlauf die Anschlusskäufe anhalten und so der Markt zum sechsten Mal hintereinander einen Gewinntag einziehen könnte. Allerdings fehlten nach der Daten- und Ergebnisflut ...

