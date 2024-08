Nach ihrem dramatischen Kurssturz Ende Juli, in dessen Zuge sich der Wert der BayWa-Aktie (WKN: 519406) mehr als halbierte, konnte sich das Papier des bayerischen Agrar- und Mischkonzerns Anfang August wieder deutlich erholen. In den letzten fünf Tagen ging es um über +15% mit der BayWa an der Börse bergauf. Gibt es Hoffnung auf eine Rettung des schwer angeschlagenen Konzerns? Die Liquidität ist vorerst gesichert Ja, die Hoffnung gibt es. Die BayWa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...