DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:58 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.563,75 -0,1% +13,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.593,00 +0,1% +12,6% Euro-Stoxx-50 4.836,08 +0,6% +7,0% Stoxx-50 4.453,39 +0,2% +8,8% DAX 18.296,94 +0,6% +9,2% FTSE 8.313,99 -0,4% +7,9% CAC 7.441,74 +0,2% -1,3% Nikkei-225 38.062,67 +3,6% +13,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,56 +0,33 -3,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,17 78,16 -2,5% -1,99 +6,8% Brent/ICE 79,45 81,04 -2,0% -1,59 +5,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,265 39,65 -1,0% -0,38 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.465,29 2.456,48 +0,4% +8,81 +19,5% Silber (Spot) 28,15 28,43 -1,0% -0,27 +18,4% Platin (Spot) 951,30 957,50 -0,6% -6,20 -4,1% Kupfer-Future 4,11 4,15 -0,9% -0,04 +4,3%

Die Ölpreise geben nach den Vortagesaufschlägen wieder nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,5 Prozent. Die zuletzt guten US-Wirtschaftsdaten konnten die am Markt bestehenden Nachfragesorgen nur vorrübergehend dämpfen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag behauptet in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 tritt vorbörslich auf der Stelle. Unerwartet starke Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag für eine Rally an den US-Börsen gesorgt. Die am Markt zuletzt aufgekommenen Sorgen vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession erhielten damit einen deutlichen Dämpfer. Derweil haben die im Wochenverlauf veröffentlichten Inflationsdaten gezeigt, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat. Nach den Daten wird am Markt eine Zinssenkung der US-Notenbank im September weiter fest erwartet, jedoch nun nur mit einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten und nicht mehr einen großen um 50 Basispunkte. Applied Materials hat im dritten Geschäftsquartal angesichts der enormen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt. Das Halbleiterausrüstungsunternehmen hat einen Nettogewinn von 1,71 (Vj: 1,56) Milliarden US-Dollar bzw. 2,05 (1,85) US-Dollar je Aktie vermeldet. Die Aktie gibt vorbörslich dennoch um 3,2 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen wohl eine Rolle spielen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 66,6 zuvor: 66,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Damit sind die von dem Börsenbeben in Tokio ausgelösten Verluste an den globalen Börsen, die den DAX zum Beispiel vor zwei Wochen um rund 1.500 Punkte abstürzen ließen, nahezu wieder aufgeholt. Im DAX hilft das Kursplus von 11 Prozent bei Bayer. Gesucht sind konsumnahe Autowerte (+1,5%). Hier könnte die Einführung der Zölle positiv nachwirken, die nun bewirken, dass die Zulassungen von E-Autos aus China im Juli gegenüber Juni europaweit deutlich zurückgekommen sind. Der kleine Verfall am Terminmarkt zeigt bisher kaum Wirkung. Der guten Stimmung zuträglich ist außerdem, dass bislang ein iranischer Gegenschlag in Reaktion auf die Ermordung eines hohen Hamas-Führers in Teheran ausgeblieben ist. Für Käufe der Bayer-Aktie sorgt die Entscheidung eines Bundesberufungsgerichts in den USA zugunsten der Bayer-Tochter Monsanto und deren Unkrautvernichter Roundup, der in Verdacht steht, Krebs zu erregen. Das Gericht habe festgestellt, dass Klagen wegen angeblicher unterlassener Warnung auf Roundup-Produkten in einem Bundesstaat durch Bundesrecht ausgeschlossen seien, hieß es. Bavarian Nordic setzen mit plus 18 Prozent ihre Rally fort dank eines Impfstoffs gegen Mpox. Das Unternehmen hat nun bei der europäischen Pharmaaufsicht (EMA) Daten für eine erweiterte Anwendung vorgelegt. Thyssenkrupp Nucera verlieren 6,7 Prozent auf 9,12 Euro. Berenberg hat die Kaufempfehlung für die Aktie auf "Halten" gesenkt. Das Kursziel wurde auf 12 nach 16 Euro reduziert. Regulatorische Fortschritte, vor allem in den USA, die den Auftragseingang ankurbeln könnten, ließen auf sich warten, so die Begründung. Cancom fallen um fast 1,6 Prozent, nachdem die Aktie von Exane BNP auf "Underperform" gesenkt wurde.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0994 +0,2% 1,0985 1,0987 -0,5% EUR/JPY 163,09 -0,5% 163,65 163,63 +4,8% EUR/CHF 0,9540 -0,4% 0,9573 0,9570 +2,8% EUR/GBP 0,8517 -0,2% 0,8527 0,8539 -1,8% USD/JPY 148,36 -0,6% 148,98 148,91 +5,3% GBP/USD 1,2908 +0,4% 1,2883 1,2867 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,1695 -0,2% 7,1767 7,1768 +0,6% Bitcoin BTC/USD 58.447,65 +1,5% 58.297,35 59.654,20 +34,2%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter, nachdem er am Vortag von den starken Einzelhandelsdaten Rückenwind bekommen hatte. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Angetrieben wurden die Börsen von guten US-Vorgaben. Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten zerstreuen Sorgen vor einer Rezession in den USA, die noch vor kurzem für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatten. Zugleich blieb die Zinssenkungsfantasie erhalten, wobei der Markt nun für September mit einen Zinsschritt der Fed nach unten um 25 Basispunkte rechnet. Bereits zum zweiten Mal im Wochenverlauf wartete der Nikkei-225 mit einem regelrechten Kurssprung auf. Die Stimmung in Japan profitierte in dieser Woche auch von BIP-Daten für das zweite Quartal, die ein stärkeres Wirtschaftswachstum als erwartet zeigten. Auch der Kospi in Seoul legte nach der Feiertagspause am Vortag zu. Dort waren die Blicke bereits auf die Zinsentscheidung der koreanischen Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Zwar wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Leitzinses gerechnet, doch gehen Ökonomen von einer Zinssenkung im Oktober oder November aus. Hyundai Motor gewannen 5,8 Prozent. Das Unternehmen hat ein sicheres Batterie-System für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im Späthandel deutlich höher, angetrieben von Kursgewinnen bei JD.com und Alibaba. Alibaba steigen um 4,7 Prozent, obwohl die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal hinter den Erwartungen geblieben waren. Hier stützten aber Spekulationen, dass der Konzern seine Börsennotierung in Hongkong aufwerten will, um auch Käufe durch Anleger vom chinesischen Festland zu ermöglichen. JD.com stiegen um 9,4 Prozent. Der E-Commerce-Konzern nahezu verdoppelte den Gewinn im zweiten Quartal. Der Schanghai-Composite hinkte hinterher, nach am Vortag insgesamt eher durchwachsenen Konjunkturzahlen. In Sydney verzeichnete der S&P/ASX 200 die beste Handelswoche seit Dezember. Teilnehmer verwiesen auch hier auf die positiven Vorgaben der Wall Street.

CREDIT

Weiter klar auf Einengungskurs zeigen sich auch am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Die Entspannung an den Märkten nach günstig ausgefallenen US-Verbraucherpreisen und -Einzelhandelsdaten zeigt sich in der Geschwindigkeit, mit der die Risikoeinschätzungen gefallen sind: Von der Wochenspitze am Dienstag ging es um rund 10 Prozent in den CDS-Indizes nach unten. Von Goldman Sachs heißt es dazu, lediglich ihre implizite Volatilität sei noch erhöht. Das stehe einer weiteren Einengung noch im Weg.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

Im Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat hat Bayer in den USA vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen. Ein Berufungsgericht in Philadelphia entschied in einem Fall zugunsten der Tochter Monsanto, in dem es um die Frage ging, ob das Unternehmen die Nutzer des Mittels Roundup vor dem Krebsrisiko hätte warnen müssen.

BAYERNLB

hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr trotz höherer Abschreibungen bei Immobilien dank einer guten Ertragsentwicklung in allen Segmenten um ein Viertel erhöht.

BORUSSIA DORTMUND

will für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende ausschütten, nach deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Der Hauptversammlung soll eine Ausschüttung von 0,06 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2023/2024 vorgeschlagen werden. Mindestens in den vergangenen zwei Jahren davor mussten die Aktionäre auf eine Dividende verzichten.

KWS SAAT

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und die eigenen Ziele übertroffen. Getrieben war dies durch das Segment Zuckerrüben, einen Veräußerungsgewinn sowie ein starkes Schlussquartal.

GSK

