Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, äußerte sich in seiner Rede am Freitag zu den Inflationsaussichten der Bank. Orr sagte: "Der Ausschuss ist sehr zuversichtlich, dass die Frühindikatoren zeigen, dass die Inflation wieder zwischen 1% und 3% liegt." "Ich möchte, dass die Inflationserwartungen und die Preisbildungsabsichten ...

