© Foto: DALL*E



Bitcoin ist in den letzten vier Wochen um 10 Prozent gefallen. Auch wenn er sich von dem jüngsten Ausverkauf am breiten Markt erholt hat, könnte er noch weiter fallen, bevor neue Höchststände folgen, so Wolfe Research.Der Bitcoin notiert wieder unter der Marke von 60.000 US-Dollar, nachdem er dieses Niveau nach dem großen Ausverkauf und der Erholung der Risikoanlagen in der Vorwoche über weite Strecken der Woche gehalten hatte. "Der Kurs ist seit seinem Höchststand im März hin und her gependelt und hat sich schrittweise nach unten bewegt", kommentiert der Chart-Analyst Rob Ginsberg von Wolfe Research die Situation in einer Mitteilung. Und weiter: "Es fehlt eine starke Überzeugung in eine …