ROUNDUP: Bayer mit Erfolg im US-Glyphosatstreit - setzt nun auf Supreme Court

PHILADELPHIA - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat bei seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg erreicht. Ein Bundesberufungsgericht in Philadelphia ("US Third Circuit of Appeals") kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern über dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania steht. Im Februar hatte ein anderes US-Berufungsgericht dieses von Bayer vorgebrachte Argument abgelehnt. Angesichts der beiden gegensätzlichen Richtersprüche hofft die Bayer AG nun auf eine Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court, zu ihren Gunsten. Für die Bayer-Aktien ging es am Freitag deutlich nach oben.

KWS Saat übertrifft Prognosen und erwartet sinkende Wachstumsdynamik

EINBECK - KWS Saat hat ein starkes viertes Quartal verzeichnet und damit im vergangenen Geschäftsjahr besser abschnitten als erwartet. 2023/24 (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 12 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie der Saatguthersteller anhand vorläufiger Zahlen am Freitag in Einbeck mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 16 Prozent. Das Unternehmen hatte zuletzt Ende April seine Prognose erhöht und hier 11 bis 13 Prozent Plus in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Ergebnis übertraf KWS Saat die eigenen Erwartungen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte mehr als die Hälfte auf zirka 300 Millionen Euro, die entsprechende Marge erreichte 18 Prozent. Hier hatte das Unternehmen zuletzt 15 bis 17 Prozent auf dem Zettel.

ROUNDUP: Borussia Dortmund mit zweithöchstem Gewinn der Geschichte - Dividende

DORTMUND - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Gewinn nach Steuern von 44,3 Millionen Euro erzielt. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der BVB-Geschichte, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei der Bilanz-Pressekonferenz in Dortmund mitteilte. Zuletzt hatte der im SDax notierte BVB einen vergleichbaren Gewinn 2013 nach Erreichen des Finales in der Uefa Champions League und dem Verkauf von Mario Götze an Bayern München erreicht. Die BVB-Aktie zog um 1,3 Prozent an.

BayernLB erhöht nach gutem ersten Halbjahr Gewinnprognose

MÜNCHEN - Die BayernLB erhöht ihre Gewinnprognose. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verdiente die Landesbank vor Steuern 944 Millionen Euro und war damit nicht mehr weit vom ursprünglichen Gewinnziel für das Gesamtjahr entfernt, das zwischen 1 und 1,2 Milliarden Euro lag. "Das erste Halbjahr ist gut gelaufen", sagte Vorstandschef Stephan Winkelmeier laut Mitteilung. Nunmehr gehen der oberste Landesbankier und seine Kollegen in der Chefetage davon aus, dass der Vorsteuergewinn am Jahresende bei mehr als 1,2 Milliarden Euro liegen wird - verbunden mit dem üblichen Hinweis auf erhöhte Unsicherheit angesichts der weiter unruhigen Weltlage.

Brüssel will von Meta Infos zu eingestelltem Analysetool

BRÜSSEL - Die Europäische Kommission verlangt von Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta mehr Informationen zur Einstellung des Analysetools CrowdTangle. Die Brüsseler Behörde stellte ein Auskunftsersuchen auf Grundlage des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA), wie sie mitteilte. Demnach soll Meta erläutern, wie Forscher künftig Zugang zu Daten erhielten, die auf der Online-Schnittstelle von Facebook und Instagram öffentlich zugänglich sind. Außerdem solle der Konzern erklären, in welcher Form er seine Funktionen zur Überwachung von Wahlen und zivilgesellschaftlichen Diskursen aktualisieren wird.



Weitere Meldungen



-Ermittlungen wegen falsch eingelagerter Abfälle bei K+S -ROUNDUP: Analyse Dax-Konzerne senken Treibhausgas-Ausstoß -Musks KI-Chatbot bekommt Zügel angelegt

-'Fortnite' wieder zurück auf iPhones in der EU

-Grünen-Chefin Lang: Darf keine Gasbohrungen vor Borkum geben -Bahn-Pünktlichkeit im Juli wieder besser°



