FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) haben sich am Freitag nach dem Geschäftsjahresbericht in die Spitzengruppe des SDax begeben. Als der Bericht am späten Vormittag bekannt wurde, bauten sie ihre zuvor noch moderateren Gewinne auf zuletzt knapp über zwei Prozent aus. Sie setzten damit ihre Erholungsrally fort, nachdem sie Anfang August noch mit dem Gesamtmarkt nah an ihr Juni-Tief abgerutscht waren. Mehr als elf Prozent haben sie seither wieder an Boden gut gemacht. Mit bis zu 3,84 Euro kamen sie nun wieder ihrem Juli-Hoch von 3,86 Euro nahe.

Der börsennotierte Fußballclub hatte im Geschäftsjahr 2023/2024 den zweithöchsten Gewinn seiner Geschichte erzielt. Zuletzt hatte er 2013 nach dem Erreichen des Finales in der Uefa Champions League und dem Verkauf von Mario Götze an Bayern München einen vergleichbaren Gewinn erreicht. Wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke berichtete, wurde das 2019 ausgerufene, mittelfristige Ziel von einem Umsatz von über 500 Millionen Euro ohne Transfers erreicht. Daran orientiere sich nun auch das erklärte Ziel für die nächsten Jahre, hieß es./tih/he