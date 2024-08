Die meisten modernen "Call of Duty"-Spiele benötigen viel Platz auf der Festplatte und haben deswegen lange Downloadzeiten. Dem möchte Activision nun mit verschiedenen Maßnahmen entgegenwirken. Die "Call of Duty'-Spiele sind dafür bekannt, dass sie oft riesige Downloads benötigen, was vor allem für Spieler mit einer langsamen Internetleitung frustrierend sein kann. Einige Titel haben Download-Größen von über 200 Gigabyte. Activision hat nun angekündigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...