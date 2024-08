ROUNDUP: Neue Ampel-Einigung auf Bundeshaushalt



BERLIN - Die Spitzen der Ampel-Koalition haben erneut einen Kompromiss zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr gefunden. Das teilte ein Regierungssprecher mit. "Die Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes werden weiterhin eingehalten, eine Umgehung findet nicht statt." Die Einigung sieht im Kern Umschichtungen von Geldern für die bundeseigene Deutsche Bahn vor.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich stärker als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August überraschend deutlich aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 67,8 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 66,9 Punkte gerechnet. Zuvor war der Indikator viermal in Folge gefallen.

Bundesbank: Inflationserwartungen der Verbraucher geben etwas nach

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in Deutschland sind im Juli gefallen. Auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten die Verbraucher eine Inflationsrate von 3,0 Prozent, wie die Bundesbank am Freitag mitteilte. Im Juni hatte die Rate bei 3,2 Prozent gelegen. Im Jahr 2022 war sie wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs über die Marke von acht Prozent gestiegen.

China kündigt Exportkontrollen für wichtiges Halbmetall an

PEKING - China fügt seiner Liste für den Export beschränkter Rohstoffe ein weiteres Halbmetall hinzu, das auch in der Rüstung verwendet wird. Ab dem 15. September gelten Ausfuhrkontrollen für Antimon, wie das Handelsministerium und die Zollverwaltung in Peking mitteilten. Als Grund nannte die Behörde einen verbesserten Schutz für die nationale Sicherheit und die Erfüllung internationaler Verpflichtungen wie die Nichtverbreitung. Die Maßnahmen zielten nicht auf ein bestimmtes Land oder eine Region ab, betonte ein Sprecher des Handelsministeriums. Genauer wurde er allerdings nicht.

Ifo: Einschnitte bei Rente und Steuer gegen Fachkräftemangel

MÜNCHEN - Höhere Rentenabschläge, längere Lebensarbeitszeit und Kürzungen der Vorteile für Eheleute bei Steuer und Krankenversicherung könnten nach Berechnung des Ifo-Instituts Mittel gegen den Fachkräftemangel sein. In Summe könnten Änderungen in diesen Bereichen nach Einschätzung der Münchner Ökonomen so viele Menschen zu längerer Berufstätigkeit bewegen, dass das einem Beschäftigungsgewinn von an die 1,2 Millionen Vollzeitjobs entspräche. Auftraggeber der jüngst veröffentlichten Ifo-Studie war die IHK München und Oberbayern.

Mehr Erwerbstätige im zweiten Quartal



WIESBADEN - Auch im Frühjahr ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland weiter gestiegen. Im zweiten Quartal dieses Jahres gingen 46,1 Millionen Menschen einem Job nach oder waren selbstständig, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das bedeutet einen saisonbereinigten Anstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal und einen Zuwachs um 0,4 Prozent zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt in der EU (+0,7 Prozent) und im Euroraum (+0,8 Prozent). Letztmalig hatte es in Deutschland im ersten Quartal des von der Corona-Pandemie geprägten Jahres 2021 einen Rückgang der Erwerbstätigkeit gegeben.

Zahl der Baugenehmigungen geht weiter zurück



WIESBADEN - In Deutschland werden immer weniger neue Wohnungen genehmigt. Im Juni waren es 17.600 und damit 19 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Im ersten Halbjahr wurden damit nur noch 106.700 neue Wohnungen genehmigt. Das waren 21,1 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023.

