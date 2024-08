(neu: Zitate Halmich.)



KÖLN (dpa-AFX) - Rund einen Monat vor seinem Spektakel-Boxkampf mit Ex-Profiboxerin Regina Halmich gibt es wieder Rätsel um Stefan Raab. Die Boulevardzeitung "Bild" will von Plänen für eine Raab-Show bei RTL erfahren haben, bei der ein "Show-Erbe", der "in Raabs Fernsehfußstapfen" tritt, gesucht werden solle. Der Privatsender überträgt auch den Boxkampf am 14. September, der anknüpft an frühere Boxkämpfe zwischen Raab und Halmich. Der Kölner Sender teilt auf dpa-Nachfrage mit, dass man den Medienbericht nicht kommentiere und nicht bestätige.

Die Fangemeinde des Entertainers, der sich vor rund neun Jahren aus dem TV verabschiedet hatte, weiterhin aber mit Show-Ideen im Hintergrund wirkt, spekuliert immer wieder, was die nächsten Schritte des 57-Jährigen sein könnten - und ob er wieder ein TV-Gesicht werden könnte. Raab war früher ein wichtiges Gesicht der Konkurrenz ProSieben und wurde vielen bekannt durch seine früheren Shows "TV total" und "Schlag den Raab".

"Irgendwas Überraschendes"



Regina Halmich sagte unabhängig zu dem Medienbericht in einem dpa-Gespräch über Raab und den Boxkampf, sie könnte sich vorstellen, dass er noch "irgendwas Überraschendes verkünden wird". Und: "Es muss ja noch einen anderen Sinn haben. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil da bin ich auch nicht eingeweiht."/rin/idt/DP/men