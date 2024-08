DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial ist Vorreiter im Open Banking: Schwerpunkt auf Verbraucherschutz und Betrugsprävention

Frankfurt (pta/18.08.2024/08:30) - ISX Financial EU Plc, ("ISXPlc" ISIN: CY0200861017), ist der Ansicht, dass sich die Welt des Open Banking dank technologischer Innovationen und besserer Regulierung rasch weiterentwickelt. So zielen beispielsweise neue Gesetze darauf ab, den Verbraucherschutz zu stärken und Betrug wirksam zu bekämpfen, was nach Ansicht von ISXPlc ein notwendiger Schritt nach vorn ist, um eine breite Akzeptanz zu fördern.

In Europa hat die geplante PSD3-Verordnung (Payment Services Directive 3) bedeutende Neuerungen im Bereich der Zahlungsdienste und des Wettbewerbs eingeführt, während in Großbritannien die Financial Conduct Authority (FCA) an weiteren Richtlinien arbeitet. Eines der Ziele dieser beiden Regulierungssysteme ist es, datengesteuerte Innovationen wie die von ISXPlc voranzutreiben.

PSD3, FIDA, PSR, JROC: Diese Regelungen prägen das Open Banking

Dies kann jedoch nur mit klaren Vorschriften erreicht werden, die Innovationen und Investitionen ermöglichen. Die PSD3-Richtlinie¹, die als Nachfolgerin der PSD2 eingeführt wurde, zielt darauf ab, Innovationen im Zahlungsverkehr weiter zu fördern und gleichzeitig den Verbraucherschutz zu erhöhen. Die neuen Bestimmungen, die voraussichtlich ab 2027 gelten werden, beinhalten strengere Sicherheitsmaßnahmen und Transparenzanforderungen für Zahlungsdienstleister. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Authentifizierung der Nutzer und der Gewährleistung der Integrität von Zahlungsvorgängen liegen.

Die FIDA-Verordnung (Financial Data Access) ² ist ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Umsetzung des offenen Finanzwesens in der EU. Sie verpflichtet Finanzinstitute, auf Anfrage Kundendaten mit Drittanbietern auszutauschen, und legt zu diesem Zweck technische Standards und Governance-Regeln fest. FIDA erweitert den Datenaustausch über Kontodaten hinaus auf Kredite, Anlagen, Versicherungen usw. und ist damit der zentrale Baustein für Open Banking.

Die Payment Services Regulation (PSR) schließlich regelt technische Aspekte wie Authentifizierung, Schnittstellen und Sicherheitsstandards für Zahlungsdienste. Im Vereinigten Königreich arbeitet der JROC, eine gemeinsame Initiative der Financial Conduct Authority (FCA) und anderer Regulierungsbehörden, daran, eine solide Aufsicht und klare Leitlinien im Bereich des Open Banking zu gewährleisten.

Verbraucherschutz und Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung

Eine der größten Herausforderungen im Bereich des Zahlungsverkehrs ist die Verhinderung von Betrug bei autorisierten Push-Zahlungen (APP). Betrüger nutzen häufig Social Engineering und andere Techniken, um Verbraucher zu täuschen und sie dazu zu bringen, Zahlungen an gefälschte Konten zu senden. Sowohl die PSD3 als auch die FCA haben daher spezifische Maßnahmen zur Verringerung solcher Betrügereien festgelegt. Dazu gehören die Einführung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer Zugang zu ihren Zahlungskonten haben, und Echtzeit-Benachrichtigungen, die die Verbraucher direkt über verdächtige Aktivitäten informieren, sodass sie sofort reagieren können.

ISXPlc ist der Ansicht, dass die derzeitigen britischen PSR-Bestimmungen zum APP-Betrug den Verbraucher als Zahler nicht ausreichend in die Verantwortung nehmen. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass diese Regelungen in Zukunft überarbeitet werden, um eine ausgewogenere Position zu erreichen, die sowohl dem Verbraucher als auch dem Zahlungsempfänger gerecht wird.

PaidBy®: ISXPlcs Open Banking Flaggschiff

Ein herausragendes Beispiel für ein innovatives Open-Banking-Produkt ist PaidBy® von ISXPlc. Es bietet eine Plattform für sofortige Abrechnungen mit einem vollautomatischen Abgleichsystem, mit dem Zahlungen in Echtzeit verarbeitet und überprüft werden können. PaidBy® wurde entwickelt, um den Zahlungsverkehr zu optimieren und gleichzeitig das Risiko von Fehlern und Betrug für Unternehmen und Kunden zu minimieren. Dazu gehören die Integration fortschrittlicher Sicherheitsprotokolle und ein transparentes Abgleichsystem.

Neben ISXPlc ist auch Plaid Inc. (ISIN: JP3833270006) ein führendes FinTech-Unternehmen, das sich allerdings in erster Linie auf die Bereitstellung von Lösungen für den sicheren Datenaustausch zwischen Finanzinstituten und FinTechs spezialisiert hat.

Die jüngsten Entwicklungen im Open Banking, unterstützt durch regulatorische Maßnahmen und innovative Technologien wie PaidBy®, zeigen, dass der Weg zu sicheren und verbraucherfreundlichen Zahlungen geebnet ist. Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden und Finanzdienstleistern wird auch sicherstellen, dass die Verbraucher in einer zunehmend digitalen Welt geschützt und informiert sind.

ISX Financial https://www.isx.financial

Quellen: ¹ https://www.cash.at/handel/news/payment-betrugspraevention-banken-vor-neuen-herausforderungen-30496 ² https://blogs.pwc.de/de/insurance-news/article/243634/ financial-data-access-fida-umfassende-regulierung-des-datenaustausches-in-der-finanzbranche-steht-bevor/ ³ https://www.youtube.com/watch?v=EzNyc5QrZko

