COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau"zu Studien über Alkoholgefahren:

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die Empfehlung ausgesprochen, komplett auf Alkohol zu verzichten. Das eine Glas Rotwein am Tag, das bisher sogar als gesundheitsförderlich galt, wurde gestrichen. Weinanbau und -konsum aber gehören in diversen Landstrichen seit Jahrhunderten dazu. Und ein Leben ohne Bier ist nicht nur in Bayern für viele unvorstellbar. Bier und Wein gehören zu unserer Kultur. Einer Kultur allerdings, die sich wandelt, wie man am steigenden Anteil von alkoholfreiem Bier sehen kann. Allerdings gilt Deutschland weiter als Hochkonsumland. Den Bürgern die Gefahren auf verständliche Weise, aber ohne erhobenem Zeigefinger, näherzubringen, könnte also lohnen. Trotzdem gilt: Es liegt noch immer an jedem selbst, seine Risikoabwägung zu treffen. Ganz nüchtern. Und dann nach dem Glas Wein zu greifen. Oder auch nicht./yyzz/DP/mis