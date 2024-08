In der Menge der Avocadoexporte wurde eine Steigerung von 11,9 % auf insgesamt 54.397 Tonnen verzeichnet. Der Wert der andalusischen Avocadoexporte ist zwischen Januar und Mai 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,8 % gestiegen und hat 185.258.000 EUR erreicht, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Der Wert der Avocadoverkäufe in das Ausland in den ersten fünf Monaten...

