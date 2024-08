The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2024



ISIN Name

US023135AZ90 AMAZON.COM 2024

DE000NLB2PC7 NORDLB GELDM.FRN 24/17

AU3CB0223402 ONTARIO PROV. 2024

EU000A3JZSJ7 ESM 24-22.08.24

DE000HLB7DA4 LB.HESS.THR.CARRARA02W/23

GB00BRX9CC80 CAP.INV.VEN. 23/29