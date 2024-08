FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally der vergangenen zwei Wochen lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst etwas ruhiger angehen. Anleger warten gespannt, welche Erkenntnisse das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole im Hinblick auf die verfestigte Erwartung einer baldigen Zinssenkung mit sich bringt.

Der Dax stand kurz nach der Eröffnung bei 18.309,05 Punkten, was im Freitagsvergleich ein Minus von 0,1 Prozent war. Der MDax dagegen bewegte sich mit 24.857,39 Punkten moderat mit 0,2 Prozent im Plus. Wenig bewegt zeige sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners dürfte es für den Dax schwierig werden, an die exzellente Vorwoche anzuknüpfen, denn der Leitindex hat neun Gewinntage in Folge vorzuweisen. "Eine noch längere Gewinnserie gab es zuletzt vor zehn Jahren, im Jahr 2014", so Altmann. Ein Großteil des Kursrutsches, der den Leitindex Anfang August bis nahe an die 17.000 Punkte gedrückt hatte, ist zuletzt wieder ausgeglichen worden.

Vor knapp zwei Wochen hatten Rezessionssorgen, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt die Börsen weltweit erschüttert. Die Rezessionsängste haben nach zuletzt durchaus positiven Wirtschaftsdaten aus den USA jedoch nachgelassen./tih/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145