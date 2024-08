Wien (ots) -- Kurz nach seiner Ankündigung, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu expandieren, schließt Bitpanda eine bedeutende Partnerschaft mit der National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK).- RAKBANK und Bitpanda werden Nutzern in der VAE die Möglichkeit bieten, verschiedene Anwendungen für digitale Vermögenswerte auf sichere und effiziente Weise zu verwenden.- Die Partnerschaft beinhaltet eine exklusive Vereinbarung hinsichtlich der Ausgabe von virtuellen Währungen durch die RAKBANK, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Zentralbank der VAE.- Die Zusammenarbeit unterstreicht den Ruf von Bitpanda als einer der am stärksten regulierten und vertrauenswürdigsten Akteure im globalen Krypto-Markt.Bitpanda Technology Solutions (https://www.bitpanda.com/de/tech) (BTS), ein führender Anbieter von Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte, hat seine erste Partnerschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit der National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK), einer großen Bank in den Vereinigten Arabischen Emirate, die im Bereich der digitalen Vermögenswerte führend ist, unterzeichnet. Ziel ist es, eine robuste Plattform bereitzustellen, die es den Nutzern in der VAE ermöglicht, digitale Vermögenswerte mühelos zu verwalten.Nach der vollständigen Einführung können RAKBANK-Kunden digitale Vermögenswerte sicher und geschützt handeln und erhalten damit eines der umfassendsten Angebote auf dem Markt.Die Zusammenarbeit unterliegt der Genehmigung durch die Zentralbank der VAE (CBUAE).Die Partnerschaft positioniert die RAKBANK und Bitpanda als führend beim Durchbruch von digitalen Vermögenswerten in den VAE und fördert das Wachstum dieses Sektors. Es ermöglicht den Banken, an dem Wirtschaftsbereich virtueller Vermögenswerte teilzunehmen, ohne dass sie ihre eigenen Kapazitäten dafür entwickeln müssen.Die Bereitstellung der Dienstleistungen hängt davon ab, dass Bitpanda Broker MENA DMCC die Betriebsgenehmigung und eine Lizenz von VARA erhält und dass die RAKBANK die erforderliche Genehmigung der CBUAE erhält.Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda Technology Solutions, fügt hinzu:"Einer der Hauptgründe für unseren kürzlich erfolgten Markteintritt in den VAE waren der Ehrgeiz und die Vision, die das Land im Bereich der digitalen Vermögenswerte zeigt. Gemeinsam mit der RAKBANK werden wir für Millionen von Menschen den Zugang zu Kryptowährungen in den VAE transformieren und den Grundstein für zukünftige Innovationen legen."Dongjun Choi, Group Chief Customer Officer der RAKBANK, kommentiert:"Wir glauben, dass digitale Vermögenswerte eine der zukünftigen Möglichkeiten für Kunden darstellen, ihre Finanzen effizienter und sicherer zu verwalten. Diese Partnerschaft kann die Marktlücke für eine vertrauenswürdige und regulierte Bankplattform schließen, die Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet. Durch die Bündelung unserer Expertise wollen wir die traditionelle Finanzlandschaft zum Nutzen unserer Kunden revolutionieren und ihnen ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte eröffnen."Bitpanda Technology Solutions ist als einer der weltweit skalierbarsten Anbieter von digitalen Assets und Krypto-Infrastrukturen anerkannt. Als stark regulierter Branchenführer verfügt das Unternehmen über eine weltweite Präsenz und genießt bereits das Vertrauen einiger der weltweit führenden Finanzinstitute, Banken, Neobanken und Fintechs. Sowohl Bitpanda als auch RAKBANK werden eng mit der Central Bank of the UAE (CBUAE) und Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) zusammenarbeiten, um bei allen zukünftigen Unternehmungen die vollständige Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/work/HBI_Kunden/Bitpanda/Bitpanda%20Bilder%20Geb%C3%A4ude?preview=akf_rakbank-signing_19.jpg)Über die RAKBANKDie RAKBANK, auch bekannt als National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.), ist eine der ältesten und zugleich dynamischsten Banken der VAE. Seit 1976 ist die RAKBANK marktführend und bietet eine breite Palette von Bankdienstleistungen in den VAE an.Wir sind eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Ras Al Khaimah, VAE, und unsere Hauptverwaltung befindet sich im RAKBANK-Gebäude an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Die Regierung von Ras Al Khaimah hält die Mehrheit unserer Aktien, die an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) öffentlich gehandelt werden.Die RAKBANK zeichnet sich durch ihre Innovationskraft und ihr unermüdliches Engagement für ein hervorragendes Kundenerlebnis aus. Unser digitaler Wandel zielt darauf ab, eine "digitale Bank mit menschlicher Note" zu sein, die Sie in wichtigen Momenten begleitet.Mit 21 Filialen und fortschrittlichen digitalen Banking-Lösungen bieten wir eine breite Palette von Dienstleistungen für Privat-, Groß- und Geschäftskunden. Über unsere Islamische Banking-Einheit, RAKislamic, bieten wir Scharia-konforme Dienstleistungen an, um Ihnen ein reibungsloses Bankerlebnis zu ermöglichen, egal ob Sie uns persönlich oder online besuchen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rakbank.aeÜber Bitpanda Technology SolutionsBitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. 