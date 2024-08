Der Anteilsschein von BayWa notiert am Montag ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 13,54 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse die BayWa-Aktie zwischenzeitlich um 4,24 Prozent verbilligt. Der Kurs des Anteilsscheins sank um 60 Cent. Anleger zahlen am Aktienmarkt aktuell 13,54 Euro für das Wertpapier.

