Münster, Köln, Dortmund (ots) -Die viadee AG ist seit Mitte August 2024 ein Gemeinwohl bilanziertes Unternehmen. Mit der Bilanzierung nimmt viadee eine Vorreiterrolle in der IT-Branche ein und verfolgt das Ziel, das eigene wirtschaftliche Handeln und den Erfolg messbar an Gemeinwohl-Werten auszurichten und ein Zeichen für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu setzen. Gleichzeitig konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 15 Prozent auf 37 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr steigern.Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, das auf den Werten des Gemeinwohls, der Solidarität, der ökologischen Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Mitbestimmung basiert. Unternehmen, die sich der GWÖ anschließen, verpflichten sich, ihre Geschäftspraktiken an diesen Werten auszurichten und transparent darüber zu berichten.Teilnehmende Unternehmen durchlaufen einen umfangreichen Bilanzierungsprozess, in dem alle Geschäftstätigkeiten einer Bewertung unterzogen und anschließend in der Gemeinwohlbilanz zusammengefasst werden. Die viadee AG hat diesen Prozess mit einer Prüfung und Auditierung gemäß den Richtlinien der GWÖ erfolgreich abgeschlossen und kann sich jetzt als GWÖ-bilanziertes Unternehmen bezeichnen.Wirtschaftliches Wachstum für werteorientierte UnternehmensführungWirtschaftlicher Erfolg und werteorientiertes Handeln gehen bei viadee Hand in Hand. Dr. Volker Oshege, Vorstand der viadee AG erklärt: "Die GWÖ-Bilanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir verfolgen seit jeher nicht das Ziel der Gewinnmaximierung, sondern möchten mit unserem wirtschaftlichen Erfolg Möglichkeiten erarbeiten, um einen positiven Beitrag für das Unternehmen, unsere Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Die GWÖ bietet uns ein Rahmenwerk, um diese Werte fest in unserem täglichen Handeln zu verankern und unsere Geschäftspraktiken kontinuierlich zu verbessern."Die viadee AG kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückblicken. Mit einem Umsatzwachstum von knapp 15 Prozent auf 37 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr hat viadee seine Umsatzziele im vergangenen Geschäftsjahr um zehn Prozent übererfüllt. Auch das viadee Team, angesiedelt an den Standorten Münster, Köln und Dortmund, wuchs im vergangenen Jahr um knapp 10 Prozent auf inzwischen 220 Mitarbeitende.Zukunftstechnologien als WachstumsfaktorZukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI) sind dabei ein wesentlicher Wachstumsfaktor. Bei der viadee AG ist KI nicht mehr nur ein Kompetenzthema, sondern hat sich zu einem Querschnittsthema entwickelt, das in viele Bereiche integriert ist. Von der Softwareentwicklung bis hin zur Testautomatisierung spielt KI schon heute und auch in der Zukunft eine entscheidende Rolle. Rita Helter, Vorständin der viadee AG erklärt: "Der Einsatz von KI ergibt nur dann Sinn, wenn unsere Kund:innen damit Geschäftsprozesse optimieren, Effizienz steigern oder neue Möglichkeiten erschließen können. Dieses Potenzial zu erkennen und zu heben, ist unsere Aufgabe. Mit einem starken Fokus auf Innovation treiben wir die Entwicklung und Implementierung von KI-Technologien bei unseren Kunden voran, um ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."viadee AG gehört den MitarbeitendenDie viadee AG arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 1994 konsequent nach den Grundsätzen des fairen und menschlichen Umgangs mit Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten. Diese gelebte Werte-Orientierung zeigt sich auch darin, dass das Unternehmen im Zuge des Generationswechsels durch die Gründer:innen von einer GmbH in eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft überführt wurde, deren Anteile nun allein den Mitarbeitenden gehören. Insgesamt 120 Mitarbeiter:innen haben sich inzwischen am Unternehmen beteiligt. Damit trägt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens.Über die Viadee Unternehmensberatung AGDie viadee Unternehmensberatung AG ist ein IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Lösungen für zukunftssichere Software und Geschäftsprozesse. Zu den namhaften Mandanten zählen Unternehmen der kritischen Infrastruktur, darunter Banken wie die NRW Bank, LBS, KfW und Versicherungsgesellschaften wie die DEVK, Provinzial Versicherungen, LVM Versicherung sowie Handels- und Logistikunternehmen wie REWE digital, Deichmann und Rhenus. Die Viadee wurde 1994 als GmbH von acht Unternehmer:innen gegründet, die inzwischen größtenteils im Ruhestand sind. 2018 wurde die GmbH in eine AG umgewandelt, deren Anteile in den Händen der Mitarbeitenden liegen. Seit 1. Mai 2023 besteht der Vorstand aus der Doppelspitze Rita Helter und Dr. Volker Oshege. Standorte des Unternehmens befinden sich in Münster, Köln und Dortmund. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 220 Mitarbeitende. Die viadee Unternehmensberatung AG erzielt regelmäßig Top-Platzierungen im Business Wettbewerb "Great Place to Work". Von Kununu wurde viadee im Juli 2024 als bestes Beratungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet und rangiert damit insgesamt unter den Top 10 Arbeitgebern in der Kategorie "Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden" in Deutschland.www.viadee.deÜber die Gemeinwohl Ökonomie (GWÖ)"Gemeinwohl-Ökonomie" bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist und das Wohl von Mensch und Umwelt als oberstes Ziel des Wirtschaftens setzt. Die Bewegung basiert auf dem Buch "Die Gemeinwohl-Ökonomie" von Christian Felber, das 2010 erschienen ist. Die Gemeinwohl-Ökonomie fußt auf folgenden vier Säulen: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung. In allen Bereichen der Geschäftstätigkeit wird eine detaillierte Bewertung anhand eines Punktesystems durchgeführt. Die Messung bezieht sich auf verschiedene Anspruchsgruppen wie Hersteller, Lieferanten, Mitarbeitende, Kunden, Unternehmensführung, Finanzpartner sowie das gesellschaftliche Umfeld. Zudem werden Faktoren wie nachhaltige Herstellungsprozesse, leistbare Preise und faire Entlohnung berücksichtigt. Als Ergebnis entsteht die Gemeinwohlbilanz, die einen Gegenentwurf zu wachstumsorientierten Bewertungssystemen darstellt. Insgesamt können 1.000 Punkte erreicht werden. Für gemeinwohlschädigendes Verhalten gibt es Minuspunkte. Die Bilanz wird alle zwei Jahre extern auditiert.
https://germany.ecogood.org/