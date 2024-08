Bei der Wiener Privatbank SE tut sich was. Das denke ich mir, wie ich die Meldung über Günter (Kerblers) jüngsten Aktienzukauf lese. Der Aufsichtsrat hat seinen Anteil an der Wiener Privatbank SE über die Lehar Schlössl Besitz GmbH auf mehr als 23 Prozent gesteigert, denn auch die K5 Beteiligungs GmbH und die Kerbler Holding GmbH fallen in seinen Einflussbereich - hier die Aktionärsstruktur. Das verwundert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...