Köln (ots) -100 % Genuss, 0 % schlechtes Gewissen: Die erste bio-zertifizierte Kaffeekapsel, die vollständig Zuhause kompostiert werden kann, passt in jede Nespresso®[1] kompatible Kapselmaschine[2] - für Barista-Qualität ohne Kompromisse.Wir genießen in Deutschland so viel Kaffee wie nie zuvor. Im Schnitt trinkt jeder von uns vier Tassen pro Tag[3]. Immer beliebter: Kaffeekapseln. Schnell in die Maschine eingelegt und auf Start gedrückt, bringen sie das Lieblingsgetränk unter Hochdruck in die Tassen. So läuft das auch mit NatureCups - und doch ist alles ganz anders.NatureCups bestehen zu 100 % aus organischen Rohstoffen: Die Hülle aus Glukose, Zucker und Stärke aus Gemüseresten ist mit Bio-Kaffee befüllt und 3-lagigem Filter-Papier aus Pflanzenfasern fest versiegelt. Auch das Material für die Kartonagen wird aus Pflanzen gewonnen. Durchzertifziert, sind NatureCups die ersten Kaffeekapseln auf dem Markt, die komplett im so genannten "Homekomposting" entsorgt werden können, also im Garten- oder Bokashi-Komposter, im Gemüsebeet oder Blumentopf auf dem Balkon und - natürlich in der Bio-Tonne. Bereits nach 6 bis 8 Wochen haben sich die Bio-Kaffeekapseln vollständig aufgelöst und hinterlassen höchstens noch als Pflanzendünger Spuren in der Umwelt."Jährlich landen etwa 3,5 Milliarden konventionelle Kaffeekapseln im Müll und belasten die Umwelt mit 13 500 Tonnen Aluminium-, Plastik- und Papierabfällen. Das wollten wir ändern", sagt Thomas Benecke, der die NatureCups-Idee gemeinsam mit seiner Frau Marzena entwickelte. Das Unternehmer-Paar aus Köln brachte seine langjährige Erfahrung aus dem Handel mit Kaffee und Espresso-Maschinen ein - für besten Kaffeegenuss ohne schlechtes Gewissen."Made in Germany" - von der Idee, über die Röstung bis zur Kapsel"Unser Ziel war es, weder in Sachen Umwelt noch beim Geschmack Kompromisse einzugehen", erklärt Marzena Benecke. "Ein Schwachpunkt bei Alternativ-Kapseln ist der Dichtungsring, der dem Druck nicht standhält und Wasser vorbeilaufen lässt." Problem gelöst: NatureCups können auch in diesem Punkt den Original-Kapseln von Nespresso® das Wasser reichen. "Die stabile Dichtung ist für den Geschmack mindestens die halbe Miete", so Thomas Benecke.Für vollendeten Barista-Genuss sorgt Bio-Kaffee aus den besten Anbaugebieten Mittel-, Südamerikas und Indiens. Die Bohnen werden im schonenden Trommelröstverfahren ohne Zusatzstoffe zwischen 16 und 18 Minuten geröstet. Im italienischen Röstofen können sich die bis zu 800 Kaffeearomen in diesem Zeitraum voll entfalten. NatureCups sind nachhaltig von der Kapsel und Verpackung über die Röstung in Deutschland bis hin zum Versand per DHL Go Green - und passend für alle Kapselmaschinen, die mit dem Nespresso®-System kompatibel sind, z.B. viele Modelle von Delonghi, Krups und Philips.Mit NatureCups ist den Beneckes die Kaffeekapsel-Revolution gelungen. Aber was machen Kaffeefans ohne Nespresso® kompatible Maschine? Marzena Benecke: "In unserem online-Shop finden auch Liebhaber anderer Zubereitungsmethoden die Bohne, die zu ihnen passt."NatureCups: No waste, just taste!100 % BIO + kompostierbar + aluminium- und plastikfreiDie Range:Der Ursprüngliche: Bio Gran CremaMischung: 50 % Arabica + 50 % RobustaProfil: Reichhaltig-kräftiges Aroma und viel KörperVerwendung: Kräftiger Espresso und Caffé LungoDer Glücklichmacher: Bio CafféMischung: 90 % Arabica + 10 % RobustaProfil: Ausgewogen, mit karamellig-süßen und nussigen NotenVerwendung: Milder Espresso und Caffé LungoDer 24/7 Favorit: Caffé EntkoffeiniertMischung: 50 % Arabica/ 50 % RobustaProfil: Ausdrucksstark, mit dem Schweizer Wasserprozess schonend und ohne Chemie entkoffeiniert.Verwendung: Kräftiger Espresso und Caffé LungoDer Harmonische: Bio BaristaMischung: B 80% Arabica/ 20% RobustaProfil: Mittelkräftig mit ausbalancierten Kaffeearomen.Verwendung: Espresso und mittelkräftiger KaffeeDer Vielschichtige: Bio Crema BarMischung: 70 % Arabica + 30 % RobustaProfil: vollmundig und edel, mit würzig-nussigen Aromen und leichter Kakao-Note.Verwendung: EspressoDer Kraftvolle: Espresso Grande100% RobustaProfil: Intensive Aromen und einem Hauch dunkler SchokoladeVerwendung: Espresso100 Kapseln kosten 44,95 Euro. Im Abo gibt es auf Preis einen Rabatt von 10 Prozent - erhältlich über: www.naturecups.de[1] Diese Marke gehört Dritten und steht in keiner Verbindung zu NatureCups[2] Nicht kompatibel sind die Nespresso® VERTOU-Maschinen und die Nespresso® Pro Pads[3] Markterhebung im Auftrag des Deutschen Kaffeeverbands, 2022Pressekontakt:eckstein Influence GmbHIm Wingert 1453115 BonnMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: NatureCups, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175980/5846168