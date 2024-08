NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Die Aktienkurse im Düngemittelsektor dürften sich weiter durchwachsen entwickeln, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er begründete dies mit den Düngemittelpreisen, die in einem relativ engen Bereich schwankten. Stickstoff bewege sich weiterhin auf saisonalen Tiefstständen und bei Kali tendiere der Preis seitwärts./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2024 / 17:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086