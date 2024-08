Erfurt (ots) -Auf der gamescom, der größten Spielemesse der Welt, ist KiKA in diesem Jahr vom 21. bis 24. August 2024 mit gleich drei Formaten in Köln vertreten und produziert u.a. am ARD-Stand in Halle 10.1/Stand Co69 Beiträge mit und für die junge Community.Am 21. August 2024 sind Moderator Chris "Christensen" Bauer und Gaming-Experte Tim (15 Jahre) vom Challenge-Format "Ansage!" (KiKA) auf der gamescom und beantworten für den @kikafuerdich (https://www.instagram.com/kikafuerdich/?img_index=1)-Instagram-Account Fragen von Eltern rund um das Thema Videospiele.Ein "Ansage! gamescom-Spezial", das Spiele- und Community-Trends auf der Messe aufspürt, ist dann ab dem 24. August 2024 auf kika.de, im KiKA-Player und auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kikaansage) zu sehen.Tim vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) für Grundschulkinder ist ebenfalls in Köln unterwegs, sammelt Eindrücke und Einblicke von der Messe. Seine Erkenntnisse wird er bei "Team Timster" am 27. August 2024 auf kika.de und im KiKA-Player und am 15. September 2024 bei KiKA mit dem Publikum teilen.Für das Preteen-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist Moderatorin Sarah in Köln und macht den ultimativen Trendcheck in Sachen Gaming. Zu sehen ist die "KiKA LIVE"-gamescom-Ausgabe am 7. September 2024 um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.- Programm-Tipp: Noch mehr Gaming gibt es mit dem Start der 2. Staffel von "Ansage!" (KiKA) am 22. August 2024, 20:35 Uhr. Das mit dem Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT ausgezeichnete Format ist jeden Donnerstag bei KiKA oder online first mit jeder Menge Zusatzmaterial auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kikaansage), auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Weitere Informationen zu "Ansage!" finden Sie im Medien-Dossier unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5846590