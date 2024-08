Der US-Dollar (USD) gab gegenüber allen wichtigen Währungen nach, der DXY-Index erreichte ein Siebenmonatstief. Die Erwartungen des Geldmarktes an einen aggressiven Lockerungszyklus der Fed und die bescheidene Verbesserung der Risikobereitschaft an den Finanzmärkten, die sich in der Erholung der globalen Aktienmärkte widerspiegelt, belasten den USD, ...

