RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Nouripours Aussagen zur Ampel:

"Besser hätte es ein Vertreter der Opposition nicht formulieren können: "Diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel." Und weiter: Zudem erlebe er eine "befremdliche Lust" an Streitereien. Es war aber der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, der seinem Frust über die Ampel-Koalition in der ARD freien Lauf ließ. Doch was folgt daraus? Ist die "Fortschrittskoalition jetzt am Ende? Oder wollte der Grünen-Chef die Bevölkerung nur teilhaben lassen am Leiden ob des eigenen Unvermögens? Nach Letzterem sieht es aus. Wenn dem so ist, was für viele schlimm genug ist, dann könnten Bürger und Unternehmer aber doch wenigstens eines erwarten: Dass die Ampel-Koalitionäre die Öffentlichkeit von ihren Eitelkeiten und Streitereien verschonen und zumindest noch ein paar wichtige Vorhaben auf den Weg bringen. Es dauert ja nur noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Bis dahin sollte es doch möglich sein, weniger über eigene Befindlichkeiten zu sprechen und mehr für andere zu machen."/yyzz/DP/ngu