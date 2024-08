OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Rückzug der Linken-Vorsitzenden:

"Eigentlicher Totengräber der Linken ist aber das von Marxistin Wagenknecht gegründete Bündnis. Das BSW hat mit einer Mischung aus sehr weitgehenden sozialen Versprechen, migrationskritischen Tönen und nationaler Abgrenzung einen Großteil der früheren Linken-Wähler auf seine Seite gezogen. Bereits zuvor hatte sich die SED-Nachfolgepartei von weiten Teilen ihrer Wählerschaft entfremdet - was Wagenknecht klug in ihrem Bestseller "Die Selbstgerechten" schildert. Sie beschreibt darin eine städtisch geprägte Lifestyle-Linke, die sich divers, weltoffen und individualistisch gibt, es aber an politischen Konzepten für sozialen Zusammenhalt fehlen lässt. Aus dieser zutreffenden Analyse hat die Linke bislang keine Schlüsse gezogen. Eine neue Programmatik ist nicht in Sicht. Das endgültige Scheitern der Partei ist somit programmiert."