NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wagenknechts BSW:

"Mit ihrer Mischung aus Salonkommunismus und Nationalkonservativismus erreicht Wagenknecht derzeit Umfragewerte zwischen 15 und 20 Prozent - wer auch immer künftig in Sachsen, Thüringen und Brandenburg regieren will, wird das BSW nicht übersehen können. Gespannt darf man sein, wen es da von Wagenknechts Gnaden im BSW aufgenommen in die Parlamente spülen wird - und sogar auf die Regierungsbänke."