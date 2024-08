Nach dem kürzlichen Abverkauf an den Märkten erscheint es unrealistisch, doch plötzlich prognostizieren einige Experten, dass die Aktienmärkte deutlich steigen könnten. Das steckt konkret hinter dieser Annahme und darum könnte sich aktuell die letzte Chance zum Nachkauf vor den nächsten Allzeithochs bieten. Anfang August sind die Börsen durch einen massiven Spike in der Volatilität nach unten gekommen. Seitdem zeigt sich an den Märkten eine fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...