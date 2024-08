Das Logistikunternehmen wird künftig die Online-Buchungsplattform cargo.one nutzen, um Transportkapazitäten für seine eigenen Sendungen zu sichern, heißt es in einem Artikel von CargoForwarder.eu. Mitarbeiter von DB Schenker, die weltweit in der Luftfracht tätig sind, können so wahlweise die Frachtabteile oder Hauptdecks von rund 60 auf cargo.one gelisteten...

Den vollständigen Artikel lesen ...