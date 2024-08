Der Nationale Mango-Rat hat berichtet, dass die Mangosaison in Brasilien in der ersten Augustwoche begonnen hat und im Dezember enden wird. Die erwartete Produktion liegt bei 10,7 Millionen Kartons. Bildquelle: Pixabay Die wichtigsten angebauten Sorten sind Tommy Atkins, Kent und Keitt. In der Woche bis zum 3. August exportierte Brasilien 28.560 Kartons. Auch Mexikos Mangosaison ist im Gange....

