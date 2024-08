DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio macht Vortagsverluste wieder wett - Schanghai schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Das umgekehrte Bild vom Wochenbeginn zeigt sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Dieses Mal lautet die Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai (-1,0%) und Hongkong (-0,4%) leichter, während es andernorts nach oben geht mit den Indizes. An der Wall Street waren die Indizes am Montag deutlich gestiegen. Es war bereits das achte Tagesplus in Folge vor dem Hintergrund der jüngsten Kombination zuversichtlich stimmender Konjunkturdaten und anhaltender Zinssenkungsfantasie. Letztere befeuert von der Spekulation, dass US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem am Donnerstag beginnenden geldpolitischen Symposium in Jackson Hole mit taubenhaften Signalen aufwarten und so die allgemein im September erwartete Zinssenkung quasi bereits verkünden könnte. Hinzu kam der wiederauflebende Hype um das Thema Künstliche Intelligenz. Das sorgt auch vielerorts in Asien für Kauflaune.

Klarer Tagessieger ist der Nikkei-Index in Tokio. Er macht mit einem Sprung um 2,1 Prozent auf 38.160 Punkte das kräftige Minus vom Montag wieder wett. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der nach seiner kräftigen Aufwertung an den beiden Vortagen zumindest leicht nachgibt. Ein billigerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Auch der Kospi in Seoul (+0,8%) holt den Rücksetzer vom Wochenbeginn wieder auf. In Sydney tut sich erneut wenig, dort ist die Tendenz behauptet. Hier bremst etwas, dass die australische Notenbank eine kurzfristige Senkung der Zinssätze ausgeschlossen hat, da sie weiterhin über Aufwärtsrisiken für die Inflation besorgt ist.

Dass die chinesischen Börsen hinterherhinken, dürfte auch der chinesischen Zentralbank zu verdanken sein. Sie hat wichtige Referenzzinsen für Bankkredite unverändert belassen, nachdem sie sie im Juli noch unerwartet gesenkt hatte. Das dürfte einige Akteure enttäuschen, zumal angesichts der weiter mauen Konjunktur in China weiter auf wirtschaftliche Stimuli gehofft wird.

Unter den Einzelwerten sind im Sog der festen US-Pendants Technologietitel gesucht. In Tokio verteuern sich Advantest um 2,3 Prozent und Tokyo Electron um 1,8 Prozent, in Seoul SK Hynix um 3,9 und Samsung Electronics um 1,3 Prozent.

In Sydney ziehen Reliance Worldwide um fast 8 Prozent an. Der Hersteller von Armaturen hat Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als erwartet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.990,60 +0,1% +5,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.160,15 +2,1% +13,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.696,45 +0,8% +1,6% 08:00 Schanghai-Comp. 2.865,18 -1,0% -3,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.506,34 -0,4% +2,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.375,58 +0,6% +3,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.645,72 -0,2% +11,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1077 -0,1% 1,1083 1,1043 +0,3% EUR/JPY 162,80 +0,2% 162,48 160,94 +4,6% EUR/GBP 0,8534 +0,0% 0,8534 0,8520 -1,6% GBP/USD 1,2980 -0,1% 1,2989 1,2961 +2,0% USD/JPY 146,97 +0,3% 146,60 145,74 +4,3% USD/KRW 1.333,25 +0,0% 1.332,72 1.334,54 +2,7% USD/CNY 7,1190 +0,1% 7,1102 7,1125 +0,3% USD/CNH 7,1441 +0,1% 7,1343 7,1369 +2,0% USD/HKD 7,7906 +0,0% 7,7887 7,7907 -0,2% AUD/USD 0,6715 -0,2% 0,6731 0,6690 -1,4% NZD/USD 0,6116 +0,1% 0,6111 0,6079 -3,2% Bitcoin BTC/USD 60.835,85 +3,1% 59.023,70 58.556,15 +39,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,69 74,37 -0,9% -0,68 +3,3% Brent/ICE 77,04 77,66 -0,8% -0,62 +2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.501,13 2.507,86 -0,3% -6,73 +21,3% Silber (Spot) 29,33 29,50 -0,6% -0,17 +23,4% Platin (Spot) 959,15 958,00 +0,1% +1,15 -3,3% Kupfer-Future 4,17 4,18 -0,3% -0,01 +5,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

