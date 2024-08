Am US-Aktienmarkt setzt man auf eine recht fragwürdige Kombination aus doch nicht so starkem Rezessionsrisiko und zugleich kräftigen Zinssenkungen der US-Notenbank, trotz noch zu hoher Inflation. Auffällig ist, dass man am US-Anleihemarkt nicht recht mitzieht.

Den vollständigen Artikel lesen ...